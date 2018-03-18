«Сокровища Сьерра Мадре»

Жанр: драма, приключения, вестерн, боевик

Год: 1947

Страна: США Режиссер: Джон Хьюстон

Сценарий: Джон Хьюстон, Б. Травен

Оператор: Тед Д. МакКорд

Кто снимался в фильме «Сокровища Сьерра Мадре»: Хамфри Богарт, Уолтер Хьюстон, Тим Холт, Брюс Беннетт , Бартон МакЛэйн, Альфонсо Бедойа, Артуро Сото Рангель, Мануэль Донде , Хосе Тровей, Маргарито Луна Сюжет фильма «Сокровища Сьерра Мадре» В мексиканском городке жизнь сводит двоих мужчин — Доббса и Кертина. От местного старика-старателя Говарда они узнают о золотой жиле у подножья Сьерра Мадре, которую еще не разработали. Вложив все немногое, что у них было, трое мужчин отправляются на поиски сказочного богатства и счастья как следствие, преодолевая по пути множество опасных ситуаций. Прибыв на место, они действительно обнаруживают золото, но их трудности только начинаются. Даже напавшие на них бандиты — ничто, по сравнению с жадностью, которую они начинают испытывать по отношению друг к другу. Обстановка на прииске накаляется с каждым днем все больше, и с каждым днем золотоискатели все ближе к тому, чтобы превратить свой успех в катастрофу. Интересные факты о фильме «Сокровища Сьерра Мадре»:

Фильм является экранизацией одноименного романа загадочного писателя Б. Травена. До сих пор доподлинно неизвестно, кто именно творил под этим псевдонимом, известно лишь, что он был для писателя не единственным. Автор произведения присутствовал на съемках картины, назвавшись Холом Кровсом, представителем Б. Травена. Джон Хьюстон решил снять «Сокровища Сьерра Мадре», имея амбициозный план: он считал, что роль Говарда принесет его отцу, актеру Уолтеру Хьюстону долгожданный «Оскар». Удивительно, но расчет оправдался — в 1949 году 64-летний актер действительно получил и «Золотой глобус», и «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. А его любящий сын Джон Хьюстон получил этот же набор статуэток как лучший режиссер. Натурные съемки велись в Мексике — небывалый случай для кинематографа 1940-х годов; в то время подходящие пейзажи обычно подбирали на территории страны.

Трейлер фильма «Сокровища Сьерра Мадре»: https://www.youtube.com/watch?v=sqERTtwhNXs