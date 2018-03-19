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Звезда «Шерлока» посетовал на требовательных фанатов
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Звезда «Шерлока» посетовал на требовательных фанатов 

Мир24 13 часов назад
Английский актер Мартин Фримен, исполнитель роли доктора Ватсона в сериале «Шерлок» посетовал на то, что съемки в сериале дались ему тяжело, сообщает Vanity Fair.
По его словам, причина этого кроется в фанатах. Актер заметил, что сниматься в «Шерлоке» не так весело, поскольку приходится высоко держать планку из-за высоких требований поклонников сериала.
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«Быть в этом шоу, это как мини-версия The Beatles…Эта не та вещь, которой нужно наслаждаться. Это выглядит, как: Сделай это», — сказал Фримен.
Он пояснил, что сериал после первого сезона сразу стал успешным. И приходится совершенствоваться не только сериалу, но и актерам, поскольку фанаты постоянно анализируют шоу. Однако, добавил Фримен, им это удается, ведь изначально «Шерлок» делался в высоком качестве.
Отметим, первый сезон сериала об известном детективе «Шерлок» показали на телеэкранах в 2010 году. В настоящее время вышло четыре сезона. Летом прошлого года создатели сериала заявили, что планируются в будущем съемки пятого сезона, однако точная дата не сообщалась.
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