Звезда «Шерлока» посетовал на требовательных фанатов

Английский актер Мартин Фримен , исполнитель роли доктора Ватсона в сериале «Шерлок» посетовал на то, что съемки в сериале дались ему тяжело, сообщает Vanity Fair.

По его словам, причина этого кроется в фанатах. Актер заметил, что сниматься в «Шерлоке» не так весело, поскольку приходится высоко держать планку из-за высоких требований поклонников сериала.

Невероятно, но факт

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«Быть в этом шоу, это как мини-версия The Beatles…Эта не та вещь, которой нужно наслаждаться. Это выглядит, как: Сделай это», — сказал Фримен.

Он пояснил, что сериал после первого сезона сразу стал успешным. И приходится совершенствоваться не только сериалу, но и актерам, поскольку фанаты постоянно анализируют шоу. Однако, добавил Фримен, им это удается, ведь изначально «Шерлок» делался в высоком качестве.

Отметим, первый сезон сериала об известном детективе «Шерлок» показали на телеэкранах в 2010 году. В настоящее время вышло четыре сезона. Летом прошлого года создатели сериала заявили, что планируются в будущем съемки пятого сезона, однако точная дата не сообщалась.

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