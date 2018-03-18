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«Я сражаюсь с великанами»
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«Я сражаюсь с великанами» 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: фэнтези, триллер, драма
Год: 2017
Страна: Бельгия, Великобритания, США  Режиссер: Андерс Вальтер Хансен
Сценарий: Джо Келли, Х. М. Кэн Ниимура
Оператор: Расмус Дж. Хейз
Кто снимался в фильме «Я сражаюсь с великанами»: Мэдисон Вульф, Зои Салдана, Имоджен Путс, Дженнифер Эль, Ноэль Кларк, Рори Джексон, Сиара О’Каллаган, Сидни Вэйд, Эйдин Уайлд, Аманда Стюарт Сюжет фильма «Я сражаюсь с великанами» Барбара Торсон милая, странноватая и несколько замкнутая девочка. Ее сторонятся одноклассники, у девочки проблемная семья, но это последнее, что ее беспокоит. Барбара не сомневается, что она единственная, кто может спасти людей от нападения ужасных великанов, обитающих в лесу. Школьный психолог считает, что сверхспособности — плод фантазии и игра воображения девочки, помогающие ей уйти от не слишком приветливой реальности. Когда у Барбары появляется неожиданный новый друг София, ей предстоит окончательно разобраться, реальны ли гигантские чудовища. Интересные факты о фильме «Я сражаюсь с великанами»:
Этот фильм — экранизация ограниченной одноименной серии комиксов, созданной сценаристом Джо Келли и художником Х. М. Кэном Ниимурой и выпускавшейся в 2008-2009 годах. Мировая премьера фильма состаялась за полгода до российской — 9 сентября 2017 года. Российский прокат стартует 29 марта 2018. 14-летняя Мэдисон Вульф была отобрана из 500 юных претенденток на роль. Это 18-я картина в фильмографии актрисы 2002 года рождения. На роль школьного психолога миссис Молле рассматривалась Холли Берри. Зои Салдана в третий раз снялась в экранизации комиксов. До картины «Я сражаюсь с великанами» она играла в «Лузерах» (2010) и «Стражах Галактики» (2014).
Трейлер фильма «Я сражаюсь с великанами»: https://www.youtube.com/watch?v=rvWcaTqV16k Кадры из фильма «Я сражаюсь с великанами»:
Кадр из фильма «Я сражаюсь с великанами»
Кадр из фильма «Я сражаюсь с великанами»
Кадр из фильма «Я сражаюсь с великанами»
Кадр из фильма «Я сражаюсь с великанами»
Кадр из фильма «Я сражаюсь с великанами»
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