«Можно только представить»

Жанр: драма, семейный, музыкальный

Год: 2018

Страна: США Режиссер: Эндрю Эрвин, Эрвин Бразерс

Сценарий: Эрвин Бразерс, Брент МакКоркл, Алекс Крамер

Оператор: Кристофер Кимлин

Мадлен Кэрролл, Кто снимался в фильме «Можно только представить»: Дж. Майкл Финли, Броди Роуз, Деннис Куэйд Клорис Личмен , Трэйси Д. Эдкинс, Таня Кларк , Рода Гриффис, Джианна Саймон, Дэвид Норона Сюжет фильма «Можно только представить» Детство Барта Милларда сложно назвать счастливым. Мать мальчика сбежала из дома, когда ему было 11 лет. Барта воспитывал отец, и их отношения были очень сложными: мужчина был очень жесток к взрослеющему сыну, и не было вопроса, по которым бы мнения Барта и Артура совпадали, а главное, отец не верил в Барта. Молодой человек находил спасение в музыке, именно она помогала ему справиться с эмоциями. Когда Барту было 18 лет, Артур умер. Спустя годы сын посвятил ему свою лучшую песню о прощении, не подозревая, что скоро она облетит весь мир, станет супер-хитом и гимном надежды и любви. Интересные факты о фильме «Можно только представить»:

В основу сценария легла история создания песни «I Can Only Imagine» американской христианской рок-группы MercyMe. Фильм выйдет в прокат в России на день раньше, чем в мире — 15 марта 2018 года. Этой ролью 29-летний Дж. Майкл Финли дебютировал в кино.

Трейлер фильма «Можно только представить»: https://www.youtube.com/watch?v=k6B6Hyoq1d4