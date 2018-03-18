Жанр: драма, семейный, музыкальный
Год: 2018
Страна: США Режиссер: Эндрю Эрвин, Эрвин Бразерс
Сценарий: Эрвин Бразерс, Брент МакКоркл, Алекс Крамер
Оператор: Кристофер Кимлин
Кто снимался в фильме «Можно только представить»: Дж. Майкл Финли, Броди Роуз, Деннис Куэйд, Мадлен Кэрролл, Клорис Личмен, Трэйси Д. Эдкинс, Таня Кларк, Рода Гриффис, Джианна Саймон, Дэвид Норона Сюжет фильма «Можно только представить» Детство Барта Милларда сложно назвать счастливым. Мать мальчика сбежала из дома, когда ему было 11 лет. Барта воспитывал отец, и их отношения были очень сложными: мужчина был очень жесток к взрослеющему сыну, и не было вопроса, по которым бы мнения Барта и Артура совпадали, а главное, отец не верил в Барта. Молодой человек находил спасение в музыке, именно она помогала ему справиться с эмоциями. Когда Барту было 18 лет, Артур умер. Спустя годы сын посвятил ему свою лучшую песню о прощении, не подозревая, что скоро она облетит весь мир, станет супер-хитом и гимном надежды и любви. Интересные факты о фильме «Можно только представить»:
В основу сценария легла история создания песни «I Can Only Imagine» американской христианской рок-группы MercyMe. Фильм выйдет в прокат в России на день раньше, чем в мире — 15 марта 2018 года. Этой ролью 29-летний Дж. Майкл Финли дебютировал в кино.
Трейлер фильма «Можно только представить»: https://www.youtube.com/watch?v=k6B6Hyoq1d4