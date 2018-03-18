«Пэдмен»

Жанр: биография, комедия, драма

Страна: Индия

Год: 2018

Режиссёр: Р. Балки

Сценаристы: Р. Балки, Свананд Киркире

Кто снимался в фильме «Пэдмен»: Акшай Кумар, Радхика Апте, Сонам Капур, Саурабх Агарвал, Амитабх Баччан , Варун Баг, Riva Bubber, Gautmik, Chittaranjan Giri, Mrinmayee Godbole

Премьера (Россия): 8 марта 2018 Сюжет фильма «Пэдмен» Аруначалам Муруганантхам — обычный индийский социальный работник, ставший активистом и попытавшийся облегчить жизнь женской половины страны. Когда герой узнал, как непросто приходится женщинам во время критических дней, и что они используют для своих целей старые тряпки, он решил создать для них специальные гигиенические салфетки. На пути к исполнению своей задумки Аруначалам столкнулся не только с техническими трудностями, но и с негативным отношением общества, которое не понимало его и считало, что для мужчины такое занятие неприемлимо. Женщины стыдились деликатной проблемы, и ему было крайне трудно реализовать главную цель — создать салфетку с идеальной впитываемостью и установить автоматы для продажи недорогих средств личной гигиены во всех сельских районах Индии. Благодаря вере в свои силы и целеустремленности герою удалось осуществить задуманное и стать одним из самых известных людей в мире. Интересные факты о фильме «Пэдмен»:

Картина основана на реальной истории жизни социального активиста из Тамилнада Аруначалама Муруганантама. Для Амитабха Баччана и Акшай Кумара картина стала второй совместной работой, ранее они вместе снимались в ленте «Семья: Кровные узы» (2006). Картину снимали в Дели и Нью-Йорке. Дата выхода в прокат переносилась несколько раз, в итоге за первые выходные в Индии лента собрала более шести миллионов долларов.

Трейлер фильма «Пэдмен»: https://rutube.ru/video/b504cde04ed2fc987400341c885f37db/