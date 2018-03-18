Сын Клинта Иствуда станет новым Росомахой

Фото: Кадр из фильма "Дальняя дорога"

Хью Джекман , бессменный исполнитель роли Росомахи, еще в 2015 году объявил зрителям, что в этом образе зрители смогут его увидеть в последний раз в фильме «Логан: Росомаха». После чего актер собирался попрощаться с этой ролью.

Но поклонникам Росомахи не пришлось долго горевать: нашелся новый исполнитель роли супергероя.

По некоторым сведениям новым Росомахой станет сын Клинта Иствуда Скотт . Как отмечают многие критики и поклонники актера, он давно доказал, что не просто является сыном знаменитости, но и имеет талант. Актерская карьера Скотта Иствуда вполне успешна: в его "активе" более тридцати фильмов, в числе которых "Отряд самоубийц" и "Форсаж-8". Кроме того, Иствуд-младший обладает подходящей внешностью и прекрасной физической формой для исполнения роли Росомахи.