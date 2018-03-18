Сцену после титров «Tomb Raider: Лара Крофт» не придётся долго ждать

Премьера приключенческого фильма «Tomb Raider: Лара Крофт», несомненно, стала одним из самых ожидаемых событий марта. Фильм вышел на экраны три дня назад, 15 марта. Многие уже успели его посмотреть, а Игромания даже выпустила обзор картины. Но тех, кто лишь собирается идти в кино, интересует главный вопрос: надо ли оставаться в зале до конца титров? Есть ли в новой экранизации традиционная «бонусная» сцена?

Короткий ответ: надо, есть. И ждать её придётся недолго: небольшая сцена помещена перед началом обычных титров, сразу после кинематографической заставки с логотипом Tomb Raider.

И что именно мы увидим?

Лара возвращается в Лондон, где жила до того, как отправилась в свое приключение. Ранее, чтобы организовать экспедицию, ей пришлось отнести в ломбард свой кулон. И теперь, унаследовав состояние отца, она хочет вернуть семейную реликвию.

Владелец ломбарда Макс (Ник Фрост) сохранил кулон и готов продать его законной владелице. Но к этому времени Лара уже не та, приключения на мистическом острове Яматай изменили её навсегда. Девушка просит владельца ломбарда показать, что ещё у него есть. И он ведёт её к стенду с оружием.

Сцена не станет таким уж спойлером для тех, кто смотрел трейлеры фильма «Tomb Raider: Лара Крофт». Лара Крофт берёт в руки двойные пистолеты — оружие с бесконечными патронами, без которого не обошлась ни одна часть классической серии. Но это не только дружеский привет поклонникам игр Tomb Raider, но и намёк на продолжение. Теперь Лара знает о существовании злой организации «Троица» и готова отправиться на войну с ней.

Если рассматривать фильм как сферическое приключение в вакууме, он весьма неплох. Лара умудряется находить приключения на свою шею даже в достаточно безопасном Лондоне, и наблюдать, как упрямый персонаж Викандер выбирается из очередной передряги, — сплошное удовольствие. Героиня постоянно учится на ходу, за каждой её победой стоит десяток поражений. Она решительна, харизматична и сама решает, во что ей верить и как поступать, — тут даже любимый отец не авторитет. Особенно отец.

Обзор «Tomb Raider: Лара Крофт»

Без намёка на объективацию

А теперь о главном, ради чего эту новость стоит прочесть внимательно. Вы уже знаете, что Игромания устроила масштабный конкурс, посвящённый премьере «Tomb Raider: Лара Крофт». И главный трофей в нём — PS4 Pro. Подробнее о конкурсе можно узнать на специальной странице, мы лишь в очередной раз предупредим: не стоит ждать пощады и надеяться на удачу! От вас потребуется ничуть не меньше сил, самоотверженности и внимания, чем от героини Tomb Raider.

В этой новости мы жестоко разбили на части и разбросали по тексту некое слово, пароль, который может приблизить вас на шаг к розыгрышу главного приза. Чтобы его собрать, ищите буквы, выпадающие из общего ряда. Учтите, что в тексте они могут располагаться вовсе не в правильном порядке. И вот вам подсказка: мы загадали имя (на русском языке), и имя не простое, а практически божественное, связанное с перезапущенной серией игр Tomb Raider.

Собрав слово, введите его на странице с заданием. Только убедитесь, что ошибок нет, ведь второго шанса у вас не будет! И желаем всем удачи в конкурсе.

На конкурс! | Официальный сайт фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»