Ди Каприо хотят предложить роль Ленина в российской комедии

По мнению Бородянского, Ди Каприо имеет поразительное сходство с молодым Лениным и «даже может играть вождя революции без грима». Для самого актера эта роль может стать «новой ступенькой в его творческой карьере», отметил он.

По сюжету комедии «Мозг Ленина» ученые создают клон вождя пролетариата, который отправляется в США и делает там социалистическую революцию.

Ди Каприо в этом году вошел в десятку самых богатых актеров по версии журнала Forbes . Он имеет славянские корни.

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