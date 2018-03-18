Ди Каприо хотят предложить роль Ленина в российской комедии 

В России хотят предложить голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо сыграть роль Владимира Ленина в российской комедии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сценариста фильма Александра Бородянского. Продюсеры фильма «Мозг Ленина» планируют начать в ближайшее время переговоры с агентами Ди Каприо.
По мнению Бородянского, Ди Каприо имеет поразительное сходство с молодым Лениным и «даже может играть вождя революции без грима». Для самого актера эта роль может стать «новой ступенькой в его творческой карьере», отметил он.
По сюжету комедии «Мозг Ленина» ученые создают клон вождя пролетариата, который отправляется в США и делает там социалистическую революцию.
Ди Каприо в этом году вошел в десятку самых богатых актеров по версии журнала Forbes. Он имеет славянские корни.
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