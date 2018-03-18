Бен Аффлекс показал новую татуировку во всю спину с изображением феникса (фото) 

Поклонники Бена Аффлекса, привыкшие видеть знаменитого актера в одежде, которая скрывает его плечи и спину, были удивлены новым кадрам с ним. Папарацци запечатлели Бена вместе с другими актёрами: Чарли Ханном, Гарретом Хедлундом, Оскаром Айзеком во время съемок нового фильма на пляже. Актер ловил волну и был одет в одни спортивные шорты.
Фотография: Legion-Media Бен Аффлек
Фотография: Legion-Media Бен Аффлекс
Фотографов сразу же привлек внимание торс звезды — у Бена на спине выделялась огромная цветная татуировка в виде феникса.
Бен Аффлекс
Напомним, что сам актер в одном из своих интервью рассказал, что у него есть несколько татуировок, но он старается их делать в тех местах, где их сложно увидеть.