Бен Аффлекс показал новую татуировку во всю спину с изображением феникса (фото)

Поклонники Бена Аффлекса, привыкшие видеть знаменитого актера в одежде, которая скрывает его плечи и спину, были удивлены новым кадрам с ним. Папарацци запечатлели Бена вместе с другими актёрами: Чарли Ханном, Гарретом Хедлундом Оскаром Айзеком во время съемок нового фильма на пляже. Актер ловил волну и был одет в одни спортивные шорты.

Фотография: Legion-Media Бен Аффлекс

Фотографов сразу же привлек внимание торс звезды — у Бена на спине выделялась огромная цветная татуировка в виде феникса.

Бен Аффлекс

Напомним, что сам актер в одном из своих интервью рассказал, что у него есть несколько татуировок, но он старается их делать в тех местах, где их сложно увидеть.