Бен Аффлекс удивил поклонников татуировкой птицы во всю спину

Знаменитый американский актер и режиссер Бен Аффлек стал предметом пристального внимания со стороны интернет-пользователей, когда в сеть попали его новые снимки, на которых отчетливо видна огромная цветная татуировка в виде мифической птицы Феникс, украшающая его спину.

На днях папарацци запечатлели популярного голливудского актера Бена Аффлека на пляже во время съемок очередной киноленты. Для многих поклонников его оголенный торс стал настоящим откровением, ведь, как оказалось, спину артиста украшает просто огромная цветная татуировка в виде расправившей крылья птицы Феникс.

Конечно, мужчина никогда не скрывал от публики, что у него есть несколько татуировок, которые были нанесены на тело таким образом, чтобы их было не видно под одеждой. Однако никто из фанатов мужчины явно не ожидал, что можно с успехом прятать от чужих глаз нательный рисунок таких размеров, который, к тому же, мало кому понравился.

«Как можно такую ерунду набить?» «Интересный выбор…» «Надеюсь, она не настоящая, ведь она ужасная» «Если это настоящая татуировка, то это очень стремно» «Ужасно! Ему не идет тату» «Да не настоящая она… просто большая переводилка! Нельзя же ТАКОЕ столько времени прятать»