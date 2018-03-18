Ещё
Скарлетт Йоханссон кардинально изменила имидж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скарлетт Йоханссон кардинально изменила имидж 

Журнал ОК! 1 час назад
В то время, как трейлер нового фильма «Мстители: Война бесконечности» с участием актрисы бьет все рекорды и уже набрал более 19,5 млн просмотров за сутки, Скарлетт запечатлели в Нью-Йорке на съемках новой картины.
Для новой роли Скарлетт сменила не только костюм супергероя на повседневную одежду, но прическу. Актриса теперь больше не блондинка сдлинными волосами, а обладательница каре цвета светлого каштана.
Фотография: Legion-Media Скарлетт Йоханссон
Фотография: Legion-Media Скарлетт Йоханссон
Напомним, что в третьей части супергеройской саги зрители увидят Капитана Америку, Железного человека, Халка, Человека Паука, Тора, персонажей ленты «Стражи Галактики» и других. На этот раз команде Мстителей предстоит защитить планету от Таноса.
Журнал ОК!: последние новости
Кита Харингтона выгнали из дома из-за «Игры престолов» Огромный бюджет и технологии: в России снова экранизируют «Мастера и Марагриту» Джастин Бибер посетил премьеру фильма «Полуночное солнце»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение