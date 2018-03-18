Скарлетт Йоханссон кардинально изменила имидж

В то время, как трейлер нового фильма «Мстители: Война бесконечности» с участием актрисы бьет все рекорды и уже набрал более 19,5 млн просмотров за сутки, Скарлетт запечатлели в Нью-Йорке на съемках новой картины.

Для новой роли Скарлетт сменила не только костюм супергероя на повседневную одежду, но прическу. Актриса теперь больше не блондинка сдлинными волосами, а обладательница каре цвета светлого каштана.

Фотография: Legion-Media Скарлетт Йоханссон

Напомним, что в третьей части супергеройской саги зрители увидят Капитана Америку, Железного человека, Халка, Человека Паука, Тора, персонажей ленты «Стражи Галактики» и других. На этот раз команде Мстителей предстоит защитить планету от Таноса.