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«Такая красотка была»: Скарлетт Йоханссон сменила имидж ради роли
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«Такая красотка была»: Скарлетт Йоханссон сменила имидж ради роли 

Eva.ru 16 часов назад
Фото: Eva.ru
В сети появились первые кадры со съемок неизвестного на данный момент фильма, роль в котором сыграет Скарлетт Йоханссон. На фото от папарации видно, что актриса кардинально сменила прическу, и многим поклонникам это пришлось не по вкусу.
Казалось бы, после того как Кейт Хадсон решила побриться налысо, удивить публику плохой прической уже сложно. Однако можно. На фотографиях со съёмок фильма Ноа Баумбаха, сюжет и название которого неизвестны, актриса Скарлетт Йоханссон появилась в необычном имидже. Женщина предстала с короткой стрижкой и рыжими волосами, и теперь в ней с трудом можно узнать блондинку, очаровывающую многочисленных фанатов.
Возможно, что новый имидж актрисы — всего лишь парик, использующийся специально для съемок, но поклонники придерживаются мнения, что ради хорошей роли Скарлетт действительно согласилась сменить цвет волос. И такие метаморфозы мало кого радуют — поклонники считают, что с рыжими волосами Йоханссон абсолютно не смотрится: «Кто бы подумал, что роскошная длинноволосая блондинка с дивной фигурой станет такой вот» «Ей нужны какие нибудь пилюли для роста волос» «Что за парень? Из Гарри Поттера?» «Что ж она с собой делает, такая красотка была, а сейчас прям подросток какой-то» «Ну если ради съемки, то простительно» «Энди Рейдмен? Не?» Интересно, что мы уже видели Скарлетт с рыжими волосами — именно в таком образе она появлялась в фильмах про «Мстителей». Однако тогда цвет был ярче, а волосы длинее, и образ смотрелся совсем иначе.
А вот согласно мнению ученых Йоханссон все еще привлекательна. Доктор Пауль Хайдекрюгер из Мюнхена провел исследование, придя к выводу, что Скарлетт является обладательницей идеальных губ по современным стандартам красоты.
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