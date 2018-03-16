В день голосования в Севастополе снимут фильм о «русской весне»

В единый день голосования на выборах президента в Севастополе начнутся съемки фильма о так называемой «русской весне». Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает «ФедералПресс»

18 марта рядом с избирательными участками оборудуют съемочные пункты, где горожане получат возможность поделиться перед камерой своими воспоминаниями о событиях, предшествовавших референдуму о статусе Крыма. Из лучших кадров съемочная группа смонтирует документальный фильм.

Издание уточняет, что администрация города согласилась обеспечить техническую поддержку для съемок фильма. Кроме того, режиссер планирует задействовать в создании ленты более 600 студентов.

Инициатива снять фильм о событиях тех лет принадлежит режиссеру Алексею Крянгу. Он поделился с севастопольцами своей задумкой на митинге в честь 23 февраля и Дня народной воли. По информации местных СМИ, жители поддержали идею фильма.