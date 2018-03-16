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В день голосования в Севастополе снимут фильм о «русской весне»
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В день голосования в Севастополе снимут фильм о «русской весне» 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: Lenta.ru
В единый день голосования на выборах президента в Севастополе начнутся съемки фильма о так называемой «русской весне». Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает «ФедералПресс».
18 марта рядом с избирательными участками оборудуют съемочные пункты, где горожане получат возможность поделиться перед камерой своими воспоминаниями о событиях, предшествовавших референдуму о статусе Крыма. Из лучших кадров съемочная группа смонтирует документальный фильм.
Издание уточняет, что администрация города согласилась обеспечить техническую поддержку для съемок фильма. Кроме того, режиссер планирует задействовать в создании ленты более 600 студентов.
Инициатива снять фильм о событиях тех лет принадлежит режиссеру Алексею Крянгу. Он поделился с севастопольцами своей задумкой на митинге в честь 23 февраля и Дня народной воли. По информации местных СМИ, жители поддержали идею фильма.
Крым вошел в состав России весной 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
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