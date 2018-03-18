Ди Каприо может сыграть Ленина в русском фильме

Создатели русской комедии "Мозг Ленина" планируют предложить роль советского вождя Леонардо Ди Каприо

По сюжету фильма в России создают клон Ленина, который отправляется в Америку и устраивает там революцию.

Как заметил сценарист фильма " Александр Бородянский , знаменитый американский актер имеет удивительное сходство с Лениным в молодости. Поэтому продюсеры картины в ближайшее время планируют начать переговоры с агентами Леонардо Ди Каприо.

Как отреагирует голливудский актер, у которого есть русские корни, на такое предложение, неизвестно, но Бородянский полагает, что для Леонардо эта роль могла бы стать "новой ступенькой в карьере".