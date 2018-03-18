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Ди Каприо может сыграть Ленина в русском фильме
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Ди Каприо может сыграть Ленина в русском фильме 

Рамблер 45 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Создатели русской комедии "Мозг Ленина" планируют предложить роль советского вождя Леонардо Ди Каприо.
По сюжету фильма в России создают клон Ленина, который отправляется в Америку и устраивает там революцию.
Как заметил сценарист фильма "Александр Бородянский, знаменитый американский актер имеет удивительное сходство с Лениным в молодости. Поэтому продюсеры картины в ближайшее время планируют начать переговоры с агентами Леонардо Ди Каприо.
Как отреагирует голливудский актер, у которого есть русские корни, на такое предложение, неизвестно, но Бородянский полагает, что для Леонардо эта роль могла бы стать "новой ступенькой в карьере".
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