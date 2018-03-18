Женщины-режиссёры в современном кинематографе

И их взгляд на профессию.

16 марта студия Warner Bros. назначила Аву ДюВерней режиссёром «Новых богов», очередного, но важного для киновселенной DC фильма. Привлечение женщин к работе над крупными кинопроектами сейчас — задача, которая стоит перед всеми голливудскими студиями: если этого не делать, то есть риск вызвать негодование общественности.

Тем не менее, пока встретить женщину в режиссёрском кресле крупного проекта можно не часто — гораздо популярнее они на фестивалях. Так, на Sundance 2018 женщины составили 37% всех участников. В общем и целом же, по последним данным, среди режиссёров в большом кино всего 11% женщин. Среди этого небольшого количества, естественно, есть выдающиеся таланты, работы которых нравятся как критикам, так и зрителям.

Что посмотреть: «Сельма», «Тринадцатая», «Скандал» (сериал).

Начнём с самой ДюВерней. Одно из основных направлений в её творчестве — борьба с расовой несправедливостью: эту тему она поднимала в драме «Сельма» о маршах протеста Мартина Лютера Кинга и в документальном фильме «Тринадцатая» о несправедливом отношении к темнокожим в тюрьмах США. Последний в 2016 году принёс ДюВерней номинацию на «Оскар» и премию BAFTA.

Массовое заключение в тюрьмы — важно для меня. Дробление чёрного сообщества — важно для меня. Трагическая история чёрного сообщества — важна для меня.

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Основной своей задачей ДюВерней видит изменение расстановки сил в Голливуде и увеличение числа темнокожих и других меньшинств в рядах кинематографистов.

В прошлом году ДюВерней стала первой темнокожей женщиной-режиссёром, которой доверили снимать фильм с крупным бюджетом (103 миллиона долларов) «Излом времени».

Что посмотреть: «Монстр», «Чудо-женщина», «Убийство» (сериал).

О том, как хорошо распоряжаться полученным бюджетом, знает самая коммерчески успешная на данный момент женщина-режиссёр. Такое звание Пэтти Дженкинс принёс фильм «Чудо-женщина»: кинокомикс побил рекорд по сборам среди всех фильмов, снятых женщинами-режиссёрами, собрав 821 миллион долларов в мировом прокате. Для сравнения, «Лига справедливости», казалось бы более важный для киновселенной DC фильм, собрал всего 657 миллионов. «Чудо-женщина» также стала поводом для журнала Time , чтобы внести Дженкинс в лист претендентов на звание «Человек года 2017».

Главные в фильмах Дженкинс — сильные женщины и нетипичные истории. Сама режиссёр говорит, что снимает фильмы о людях, просто обстоятельства сложились так удачно, что женские персонажи реже встречались в кино и сейчас более востребованы.

Вера в то, что некоторые профессии исключительно мужские, складывалась годами. Но я не понимаю, как в эту категорию попал режиссёр. Потому что эта работа кажется мне очень естественной для женщин. В каком-то смысле она напоминает материнство: нужно заботиться обо всём и сразу.

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В большом кино у Дженкинс опыт небольшой — всего две работы. Причина в том, что сразу после своего первого фильма «Монстр» Дженкинс родила сына, и, чтобы не отвлекаться от воспитания ребёнка, переключилась на ТВ-проекты. И там всё получилось вполне удачно. Она участвовала в создании пяти сериалов, за один из которых — «Убийство» — в 2012 году получила премию Гильдии режиссёров США.

Что посмотреть: «Повелитель бури», «К-19», «На гребне волны», «Детройт».

Кэтрин Бигелоу — настоящая легенда. Первая и пока единственная женщина, которой удалось получить главный приз премии Гильдии кинорежиссёров и «Оскар» за лучшую режиссуру. Награды ей принёс фильм «Повелитель бури».

Бигелоу была также первой женщиной, которой доверили снимать кино с бюджетом в 100 миллионов долларов: столько в 2002 году ушло на создание фильма «К-19».

Что отличает Бигелоу от других женщин-режиссёров, так это выбор тем для фильмов. Её кино больше похоже на то, что снимают мужчины, и главные персонажи в её фильмах тоже чаще мужчины: героические моряки на подводной лодке, солдаты в Ираке, агент ФБР под прикрытием — нетипичные герои для женского кино.

Не думаю, что такое явление как «женский взгляд» или «женский голос» существует. У каждого есть два глаза, каждый может видеть в трёх измерениях и в полном цветовом спектре. Так почему принадлежность к женскому полу должна что-то менять?

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Из-за своего выбора тем Бигелоу часто становится объектом критики: недовольство у общества вызывает то, что женщина берётся освещать проблемы, которые касаются её только косвенно. Таким образом был встречен, например, её последний фильм «Детройт», в котором режиссёр поднимает вопрос расового неравенства. По мнению некоторых критиков, белая женщина Бигелоу — не тот человек, который должен защищать права темнокожих.

Что посмотреть: «Девственницы-самоубийцы», «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта», «Роковое искушение».

Дочь Фрэнсиса Форда Копполы София давно заработала право считаться крутым режиссёром. Ещё в 2004 году её фильм «Трудности перевода» стал номинантом на «Оскар» и получил статуэтку за лучший сценарий.

А в 2017 году Коппола стала второй за всю историю женщиной, получившей награду за лучшую режиссуру на Канском кинофестивале. Интересно, что до этого «пальмовую ветвь» получала только россиянка Юлия Солнцева в 1961 году за фильм «Повесть пламенных лет».

Каждый фильм Копполы — от «Девственниц-самоубийц» до «Рокового искушения» — это красивая романтичная картинка с мечтательной атмосферой и смыслом, переданным через призму женского восприятия. Этого Копполе удаётся добиться во многом за счёт того, что над сценариями для всех своих фильмов она работает сама.

Только когда ты режиссируешь, ты начинаешь создавать мир таким, каким ты хочешь его видеть. И у меня есть чёткое представление о том, что мне нравится и что мне не нравится.

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Ещё одна отличительная черта работ Копполы — саундтрек из поп-хитов. Он даёт ощущение современности её фильмам, даже таким далеко расположенным хронологически, как «Мария-Антуанетта».

Что посмотреть: «Клуб бунтарей», «Воспитание чувств», «Итальянский для начинающих», «Их звёздный час».

Лоне Шерфиг — одна из лучших режиссёров фестивального кино. В её багаже 29 наград и 25 номинаций на различных смотрах по всему миру. Шерфиг родилась в Дании и творить начала там же, поэтому, по её же словам, не ощущала к себе предвзятого отношения, такого, как режиссёры-женщины из других стран.

Главная работа в её фильмографии — «Итальянский для начинающих». Эту киноленту Шерфиг создавала по канонам знаменитой «Догмы 95» Ларса фон Триера . Как отмечали многие критики, именно благодаря отказу от многих дополнительных кинематографических приёмов, Шерфиг удалось раскрыть свою способность к глубокому изображению человеческой сущности.

Я считаю, имея доступ к медиа-ресурсам, нужно как минимум пытаться создавать что-то значимое, даже если это комедия. Я имею в виду значимое с точки зрения содержания и кинематографического языка. Для этого нужно доверять картинке и звуку.

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В 2014 году Шерфиг стала первой из женщин, кто удостоился чести провести лекцию имени Дэвида Лина в Британской Академии Кино и Телевизионных Искусств. На этом ежегодном мероприятии лучшие режиссёры рассказывают о том, что повлияло на их творчество.

Что посмотреть: «Грозовой перевал», «Американская милашка», «Большая маленькая ложь» (сериал), «Очевидное» (сериал).

Не менее натурально и естественно показывать внутренние переживания людей удаётся английскому режиссёру Андре Арнольд. Она хоть в «Догме 95» и не состояла, но многие принципы этого объединения использует. Например, свой фильм «Аквариум» Арнольд снимала в естественных локациях и в хронологическом порядке. Также её решением было привлекать к работе только непрофессиональных актёров, чтобы создать у зрителя ощущение реальной истории.

«Аквариум» в итоге считается одной из лучших работ Арнольд: в 2010 году он был признан BAFTA «Лучшим британским фильмом» и получил «Приз жюри» на фестивале в Каннах.

Кино для меня — это приключение. Оно начинается с моих собственных эмоций, а затем выходит наружу. Я создаю свои фильмы с социальным подтекстом. Он в них не главный, и я не хочу совать его людям прямо в лицо, но, тем не менее, он там есть всегда, — он в том, как я думаю и чувствую.

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Своим долгом Арнольд считает борьбу за права женщин-кинематографистов, часто и активно по этому поводу высказывается. Тему тяжелой женской судьбы Арнольд часто поднимает и в своих фильмах.

Что посмотреть: «Ярмарка тщеславия», «Тёзки», «Королева Катве», «Кама Сутра: История любви».

Мира Наир — американский режиссёр индийского происхождения, которую отличает интересный подход к выбору проектов. Её принцип: браться за фильм, только если его не сможет воплотить никто другой. Своей задачей Наир видит внедрение в кино культуру востока.

У фильмов Наир много наград, в том числе «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за фильм «Свадьба в сезон дождей», «Золотая камера» Канского фестиваля за «Салам, Бомбей» и почётная премия «Готэм» за вклад в развитие кино.

Я считаю, что съёмки фильма — это политический акт с самого начала. Что вы хотите сказать о мире в своём фильме? Какова ваша точка зрения? Что именно вы решили сказать или показать? Я знаю, что если мы не расскажем свои истории, никто этого за нас не сделает.

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В 1989 году Наир основала собственную кинокомпанию Mirabai Films, а в 2005 открыла кинолабараторию Maisha Film Lab в Уганде. Цель организации — поддержка начинающих режиссёров из Восточной Африки и Индии.

Что посмотреть: «Столкновение с бездной», «Заплати другому», «Бесстыдники» (сериал), «Оставленные» (сериал).

Мими Ледер — первая женщина, поступившая и окончившая высшую школу Американского института киноискусства. Сейчас она считается одной из лучших женщин-режиссёров на телевидении. Её силами были сняты эпизоды для таких сериалов, как «Оставленные», «Почти человек», «Пропавшая», «Скорая помощь».

Последний в творчестве Ледер особенно важен. Во-первых, сериал в 1995 году получил «Эмми». Во-вторых, именно её отличная работа над «Скорой помощью» стала поводом для продюсера шоу Стивена Спилберга предложить Ледер снять полнометражный фильм «Миротворец». Во время работы над ним режиссёр получила ещё одно предложение от Спилберга — поработать над фильмом «Столкновение с бездной». Оба имели большой успех в прокате.

Я думаю, что причина малочисленности женщин-режиссёров в кино в том, что в большинстве случаев работодатели там — мужчины, и доверяют они мужчинам. Это может звучать как теория заговора, но это не укладывается у меня в голове. Почему женщины должны добывать себе место режиссёра потом и кровью, когда мужчины-режиссёры даже после нескольких высокобюджетных провалов получают шанс снимать снова.

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После своего успеха Ледер, правда, не поспешила покорять большое кино. За последние 20 лет она сняла всего два полных метра, потому что решила сконцентрироваться на семье. Сейчас дети выросли, и Ледер снова возвращается на экраны: уже в 2018 году в прокат должен выйти её фильм-биография об известной женщине-судье Рут Гинсбург.

Но это лишь малая часть женщин-режиссёров, которые снимают кино сейчас. И, скорее всего, их число в ближайшее годы будет только расти. Доказательство тому — годовые отчёты Гильдии режиссёров США. Согласно ним за сезон 2016-2017 года количество женщин-режиссёров в кино выросло на 4%, а в съёмках телепроектов — на целых 45%. Например, созданием второго сезона сериала «Джессика Джонс», который вышел на Netflix в начале прошлой недели, занимались только женщины.

Идея нанять 13 женщин для работы над шоу пришла к продюсеру проекта Мелиссе Розенберг , когда во время кастинга она заметила слишком много «талантливых и опытных профессионалов» среди женщин.

Также свой режиссёрский дебют на телевидении в 2017-м совершили многие актрисы сериалов, в том числе Америка Феррера («Супермаркет»), Рашида Джонс («Энджи Трайбека»), Эмили Дешанель («Кости») и Зои Дешанель («Новенькая»). Журнал Nylon дал этому тренду имя «Эффект Шонды» в честь продюсера и сценариста Шонды Раймс: она является основателем компании ShondaLand, которая занимается производством сериалов. Отличительная черта ShondaLand как раз в том, что они дают возможность женщинам-актрисам попробовать себя в роли режиссёров.

В кинопрокате 2018 года ожидается достаточно много интересных и разноплановых проектов от женщин-режиссёров. Вот лишь несколько из них.

Историческая драма с Сиршей Ронан и Марго Робби , которая выйдет в российский прокат 11 октября. Для режиссёра фильма Джози Рурк это дебют на больших экранах. До этого она была известна в основном как режиссёр театральных постановок Королевского национального театра. Её силами были созданы такие спектакли, как «Опасные связи», «Святая Иоанна» и «Кориолан», которые были показаны в кино в рамках проекта «TheatreHD».

Судя по отзывам критиков, один из лучших фильмов шотландского режиссёра Линн Рэмси . Триллер о ветеране войны ( Хоакин Феникс ), который занимается поиском и спасением пропавших девочек, в 2017 году получил две награды Канского кинофестиваля: за лучший сценарий и лучшую мужскую роль. В российском прокате уже с 22 марта.

Драма о женщине ( Хилари Суонк ), которая пытается помочь своей матери ( Блайт Даннер ) справиться с деменцией. Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс» в январе этого года и была хорошо принята критиками. «Что у них было» — это режиссёрский и сценарный дебют телевизионной актрисы Элизабет Чомко.

В широкий прокат в Америке выходит 16 марта.

Ещё одна премьера фестиваля «Сандэнс». «Воспитательница» — это ремейк одноименного израильского фильма 2014 года. История о педагоге детского сада (Мэгги Джилленхол), которая замечает в одном из своих воспитанников талант к поэзии и становится одержима им. За свою работу Сара Коланджело получила на фестивале приз за лучшую режиссуру.

Лучший фильм по версии всё того же фестиваля «Сандэнс». История из девяностых о девочке-подростке ( Хлоя Грейс Морец ), которую консервативные родственники уличают в сексуальных связях с другой девушкой и отправляют в исправительный лагерь для гомосексуалов. Для режиссёра фильма Дезире Акхаван это вторая киноработа.

Комедийная драма, основанная на биографии писательницы Ли Исраэль, которая писала фальшивые письма, якобы от имён известных писателей и драматургов. Затем свои фальсификации Исраэль продавала коллекционерам за большие деньги. Режиссёром фильма выступила Мариэль Хеллер. Для неё это вторая работа для большого экрана, до этого она сняла фильм «Дневник девочки-подростка».

Даты премьеры в России у фильма нет, в США выходит 19 октября.

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