Политика и кино. Чем отличаются фильмы о выборах в России и Голливуде

Политика и кино — вещи совместимые. Режиссеры — и российские, и голливудские — часто снимают фильмы о выборах. И если в России в основном они в комедийном жанре — достаточно вспомнить знаменитую картину «День выборов», то вот в Голливуде все намного серьезнее, передает «МИР 24».

По словам кинокритика Егора Москвитина, картины о предвыборных гонках — это реакция на настроения в обществе. Как только в политике что-то меняется, режиссеры тут же спешат рассказать об этом.

«В Америке очень быстро отреагировали на избрание Дональда Трампа президентом. То есть если мы посмотрим последний сезон популярного сериала «Американская история ужасов», то практически все события происходят в ночь выборов. Это очень пессимистичная реакция на то, что произошло, то есть это сериал для тех, кто чувствует себя проигравшим. И этот сюжет на самом деле повторяется в нескольких сериалах», — говорит Москвитин.

Роман Роберта Пенна Уоррена 1947 года «Вся королевская рать» стал основой для нескольких фильмов и даже оперы. Главный герой — политик, который во время выборной кампании на пост губернатора не боится грязных методов — шантажа, подкупа и угроз. Причем за десятилетия методы политиков мало изменились. Так что история остается актуальной и в XXI веке.

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Сцениарий к самому известному российскому фильму о выборах — «День выборов» -написали участники «Квартета И», они же исполнили главные роли. По сюжету сотрудники радиостанции отправляются в Поволжье, чтобы организовать избирательную кампанию. Задача усложняется тем, что продвигать предстоит никому неизвестного кандидата — не политика даже, а массажиста Игоря Цаплина. В ход идет все: подкуп избирателей, приглашение звезд из Москвы и очернение конкурентов.

Мэра одного из приморских городов выбирают в комедии «Мама не горюй 2». Сценаристы решили, что невозможно серьезно рассказать о борьбе за кресло главы города — между местным прокурором и криминальным авторитетом. В России фильм о выборах — это практически всегда комедия. В этом году даже социальная реклама шуточная. Месяц назад в интернете появился ролик под названием «Все на выборы» с Сергеем Буруновым в главной роли. По сюжету герою снится сон о том, какой станет страна, если он не проголосует. За два дня ролик набрал более трех миллионов просмотров.

Не надо забывать, что кино — это лишь отражение реальности. Региональные выборы или президентская гонка — режиссерам может быть интересно все. Особенно то, что происходит за кулисами большой политики и может повлиять на миллионы жизней.

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