Почему фильм про лишний вес возглавил прокат

Что растет у звезд

Огороды актрис и королей

Похудеть к лету или свадьбе — эту цель ставит перед собой почти каждая женщина. Животрепещущую тему затронул и режиссер Алексей Нужный в своем фильме «Я худею» — и не прогадал. В первый уикенд проката картина заработала 330 миллионов рублей и оказалась на первой строчке рейтинга. В центре сюжета — Аня, которая любит своего парня и поесть. Только вот избранник недоволен ее фигурой. Чтобы вернуть любовь жениха, Аня отчаянно борется с лишним весом. Кстати, Александра Бортич, сыгравшая главную героиню, специально поправилась для этой роли на 20 килограммов и по-честному худела — ходила в спортзал и отказалась от мучного.

Не нашел в своем расписании время на музей французский актер Венсан Кассель. Вместе со своей подругой — 20-летней моделью Тиной Кунаки — Кассель приехал в российскую столицу. Первым делом пара отправилась в роскошный ресторан, а потом — на Красную площадь. Знаменитости охотно фотографировались с поклонниками и учили русские слова. Впрочем, приезд в Россию для Касселя был не таким уж и праздным. Актера пригласили на музыкальную премию в Большом театре, где награждали лучших представителей классической музыки. Награду «Балет года» из рук импозантного француза получила балерина Светлана Захарова . Мечта, да и только.

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