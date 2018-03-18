Епископ Тихон: Церковь в диалоге о современной культуре не будет идти по пути запретов 

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Церковь будет вести диалог с представителями культурного сообщества, не предпринимая попыток запретить или ограничить их творчество, сказал в воскресенье председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) в эфире программы «Парсуна» на телеканале «Спас».
"Я считаю, что, конечно же, сейчас важнейший путь, по которому мы должны попробовать пройти — это все-таки диалог с культурным сообществом, чтобы люди постепенно поняли бы, утвердили в своем сообществе, что любая агрессия и любое причинение боли другому человеку должно быть среди порядочных людей нетерпимым. Это не должно быть инструментом этого псевдоискусства", — сказал он.
Епископ Тихон согласился с ведущим программы Владимиром Легойдой, что сегодня к разным произведениям искусства применяется политика двойных стандартов. Особенно ярко это проявилось в ситуации с кинофильмами «Матильда» и «Смерть Сталина».
"Я заметил одни и те же имена, которые требовали оставить в покое «Матильду», когда говорили о наших братьях и сестрах, требующих ее запрета, а [в скандале вокруг фильма «Смерть Сталина»], категорически требовали его запретить. Мы видим, что вот некая серьезная непоследовательность, но это их дело. Наше дело все-таки не переламывать через колено, а вести диалог", — подчеркнул священнослужитель.
Споры о кино
Скандал вокруг фильма «Матильда» возник в связи с разгоревшейся дискуссией, инициированной депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Она добивалась, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер картины Алексей Учитель называл недопустимыми попытки Поклонской повлиять на прокатную судьбу фильма.
"Смерть Сталина" — сатирическая комедия, которая повествует о борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Фильм должен был выйти на российские экраны 25 января, но 22 января Минкультуры РФ отозвало у него прокатное удостоверение. Деятели культуры, посмотревшие картину, попросили министерство отозвать прокатное удостоверение, а прокуратуру — проверить фильм на наличие экстремизма.
Программа «Парсуна»
"Парсуна" — новая авторская программа председателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимира Легойды на телеканале «Спас». Главной задачей «Парсуны» является раскрытие с разных сторон личности приглашенных гостей — известных людей, связанных не только с церковью, но и с литературой, кинематографом, театром, общественной деятельностью. Программу с участием епископа Тихона можно будет услышать 23 марта в 18:00 в эфире радио "Комсомольская правда", где она получила название «Откровенный разговор».