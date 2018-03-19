Ещё
Подмена: голливудские знаменитости, сыгравшие русских в кино
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подмена: голливудские знаменитости, сыгравшие русских в кино 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
В голливудских блокбастерах очень часто сюжет строится на противостоянии с Россией, поэтому некоторым звездами экрана приходится перевоплощаться и на время съемок становиться «русскими», будь речь о главном герое или ведущем злодее. У некоторых из них, стоит признать, получилось даже неплохо.

Лиам Нисон

Британскому актеру пришлось перевоплотиться в капитана советской подлодки для съемок ленты «К-19». Впрочем, сами участники тех событий на атомной подлодке оказались возмущены «искажением фактов», присутствующим в фильме, и даже собирались подать в суд на киностудию.

Арнольд Шварценеггер

Голливудский актер тоже успел примерить на себя образ «русского», притом не раз. Сперва он стал сотрудником советской милиции по имени Иван Данко, что произошло еще в 1988 году для съемок «Красной жары». Снова «повторить успех» знаменитости удалось в картине «Последствия», увидевшей мир в 2017.

Анджелина Джоли

Голливудская красотка тоже побывала в образе «россиянки», что потребовалось для участия в боевике «Солт», премьера которого состоялась еще в 2010 году. Там Джоли перевоплотилась в агента Наташу Ченкову, притом выглядела весьма убедительно.

Джуд Лоу

Британская знаменитость воплотил на экране русского солдата Василия Зайцева в кинокартине «Враг у ворот». Сюжет ленты построен вокруг событий Второй мировой войны, а именно Сталинградской битвы.

Николас Кейдж

Перевоплотиться в русского бандита звезде «Призрачного гонщика» пришлось ради фильма «Оружейный барон», выпущенного еще в далеком 2005 году. Кейдж предстал перед зрителем как Юрий Орлов, перебравшийся из СССР в Штаты.

Дольф Лундгрен

Этот американский актер, имеющий шведские корни, тоже неоднократно воплощал на экране русского. Сперва он засветился в фильме «Рокки», играя советского офицера, а затем зритель мог видеть его в роли Николая Радченко, солдата советской армии, в картине «Красный скорпион».

Арми Хаммер

Американский актер примерил на себя роль русского спецагента и сотрудника КГБ Ильи Курякина, что произошло в кинофильме «Агенты А. Н. К. Л». По сюжету ленты, во время холодной войны ему приходится сотрудничать с «врагом», агентом ЦРУ — Наполеоном Соло.
Anews: последние новости
Взрослое кино: знаменитости, снимавшиеся в порно Торжество эротизма в СССР. Откровенные сцены советского кино (18+) 23-летняя блогер сосет соску, носит подгузник и ведет себя как ребенок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской34
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны5
Самые дикие реалити-шоу со всего мира7
Россия против Голливуда: актрисы-"двойняшки"
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера2
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение