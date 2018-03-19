Подмена: голливудские знаменитости, сыгравшие русских в кино

В голливудских блокбастерах очень часто сюжет строится на противостоянии с Россией, поэтому некоторым звездами экрана приходится перевоплощаться и на время съемок становиться «русскими», будь речь о главном герое или ведущем злодее. У некоторых из них, стоит признать, получилось даже неплохо.

Лиам Нисон

Британскому актеру пришлось перевоплотиться в капитана советской подлодки для съемок ленты «К-19». Впрочем, сами участники тех событий на атомной подлодке оказались возмущены «искажением фактов», присутствующим в фильме, и даже собирались подать в суд на киностудию.

Арнольд Шварценеггер

Голливудский актер тоже успел примерить на себя образ «русского», притом не раз. Сперва он стал сотрудником советской милиции по имени Иван Данко , что произошло еще в 1988 году для съемок «Красной жары». Снова «повторить успех» знаменитости удалось в картине «Последствия», увидевшей мир в 2017.

Анджелина Джоли

Голливудская красотка тоже побывала в образе «россиянки», что потребовалось для участия в боевике «Солт», премьера которого состоялась еще в 2010 году. Там Джоли перевоплотилась в агента Наташу Ченкову, притом выглядела весьма убедительно.

Джуд Лоу

Британская знаменитость воплотил на экране русского солдата Василия Зайцева в кинокартине «Враг у ворот». Сюжет ленты построен вокруг событий Второй мировой войны, а именно Сталинградской битвы.

Николас Кейдж

Перевоплотиться в русского бандита звезде «Призрачного гонщика» пришлось ради фильма «Оружейный барон», выпущенного еще в далеком 2005 году. Кейдж предстал перед зрителем как Юрий Орлов , перебравшийся из СССР в Штаты.

Дольф Лундгрен

Этот американский актер, имеющий шведские корни, тоже неоднократно воплощал на экране русского. Сперва он засветился в фильме «Рокки», играя советского офицера, а затем зритель мог видеть его в роли Николая Радченко , солдата советской армии, в картине «Красный скорпион».

Арми Хаммер