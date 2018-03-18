«А Лео о нем мечтал»: Алисия Викандер собирается сделать из «Оскара» ёршик для унитаза

Актриса, сменившая саму Анджелину Джоли в ремейке фильма о Ларе Крофт, Алисия Викандер на днях шокировала своим смелым заявлением не только коллег по цеху, но и львиную долю мировой общественности. Дело в том, что девушка заявила о намерении превратить свой Оскар в ёршик для унитаза.

После состоявшегося на днях премьерного показа фильма «Tomb Raider: Лара Крофт», молодая голливудская актриса Алисия Викандер купается в лучах славы, которая, видимо, оказала на нее не самое лучшее воздействие. Восходящая звезда голливудского Олимпа в одном из интервью заокеанской прессе высказалась об имеющемся у нее Оскаре в довольно пренебрежительном тоне.

Актриса сообщила, что видела свою статуэтку всего раз — на вручении, после чего отдала награду на хранение подруге своей маленькой дочери, которая играет с ним, как с куклой, регулярно снабжая снимками-отчетами о его жизнедеятельности Алисию. Оказывается, что столь заветная для многих актеров и режиссеров награда не особо ценится шведской красавицей, которой она досталась за роль в фильме «Девушка из Дании».

«Когда я наконец, доберусь до своего Оскара, то обязательно отдам его переделать в щетку для мытья унитаза! Он ведь такой подходящей формы, что просто напрашивается, чтобы с ним именно так и поступили», — заявила Викандер, чем окончательно вывела из терпения некоторых интернет-пользователей. «Она в своем уме?! Как можно такое говорить даже в шутку?» «Ёршик… Забавно. А вот Лео о нем всю жизнь мечтал» «Ну после таких слов ее точно не скоро наградят снова» «Какая-то глупая дама… или слава в голову ударила?» «Может она не в курсе, что не все мысли стоит озвучивать. Так надо ей подсказать что ли» «Возможно это такой шведский юмор» Напомним, что фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли с успехом вышел на российские экраны 15 марта 2018 года.