Чарли Ханнэм, Бен Аффлек, Гарет Хедлунд и Оскар Айзек на первых фото со съемок «Тройной границы»

Бена Аффлека. Нет лучше способа начать очередной рабочий понедельник, чем с фотографий Чарли Ханнэма Оскара Айзека и прочих красивых мужчин в пляжных шортах. В сеть попали первые кадры со съемок «Тройной границы», нового фильма Netflix, актерский ансамбль которого включает Чарли Ханнэма, Оскара Айзека, Гаррета Хедлунда «Тройную границу» Netflix собирался снимать больше года, «тасуя» участников актерского состава — и вот, наконец-то, каст окончательно определился, и съемочная группа приступила непосредственно к процессу съемок. Сам по себе фильм представляет собой типичный боевик, действие которого разворачивается на «тройной границе» — в зоне, расположенной между Парагваем, Аргентиной и Бразилией, там, где пересекаются реки Игуасу и Парана. Этот район считается раем для организованной преступности, наркоторговцев и террористов. В центре сюжета фильма окажутся пятеро мужчин разного возраста, которые работают в этой зоне. Съемочный процесс продлится до 30 сентября, а вот дату премьеры «Тройной границы» Netflix пока не озвучил. попкорнnews