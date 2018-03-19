Чарли Ханнэм, Бен Аффлек, Гарет Хедлунд и Оскар Айзек на первых фото со съемок «Тройной границы» 

Нет лучше способа начать очередной рабочий понедельник, чем с фотографий Чарли Ханнэма, Оскара Айзека и прочих красивых мужчин в пляжных шортах. В сеть попали первые кадры со съемок «Тройной границы», нового фильма Netflix, актерский ансамбль которого включает Чарли Ханнэма, Оскара Айзека, Гаррета Хедлунда и Бена Аффлека.
«Тройную границу» Netflix собирался снимать больше года, «тасуя» участников актерского состава — и вот, наконец-то, каст окончательно определился, и съемочная группа приступила непосредственно к процессу съемок. Сам по себе фильм представляет собой типичный боевик, действие которого разворачивается на «тройной границе» — в зоне, расположенной между Парагваем, Аргентиной и Бразилией, там, где пересекаются реки Игуасу и Парана. Этот район считается раем для организованной преступности, наркоторговцев и террористов. В центре сюжета фильма окажутся пятеро мужчин разного возраста, которые работают в этой зоне.
Съемочный процесс продлится до 30 сентября, а вот дату премьеры «Тройной границы» Netflix пока не озвучил. попкорнnews