Милош Бикович: тому, что делает Бандерас на площадке, может научиться каждый хороший русский актер

"Он большой профессионал, но тому, что он делает на площадке, может научиться каждый хороший русский актер. Просто он работает четко, очень системно, не тратит времени на лишние дубли. Наши актеры, например, могут и выпить, и в запой уйти, сорвать смену. Для голливудского артиста это немыслимо.