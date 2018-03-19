Милош Бикович: тому, что делает Бандерас на площадке, может научиться каждый хороший русский актер 

Сербский актер Милош Бикович рассказал, удалось ли чему-нибудь научиться у Антонио Бандераса на съемках фильма «За гранью реальности».
"Он большой профессионал, но тому, что он делает на площадке, может научиться каждый хороший русский актер. Просто он работает четко, очень системно, не тратит времени на лишние дубли. Наши актеры, например, могут и выпить, и в запой уйти, сорвать смену. Для голливудского артиста это немыслимо.
Режиссер говорит Антонио: «Здесь скажи половину монолога, потом пойди туда, повернись, здесь прыгни, сделай два приседания…». Он отвечает: «Хорошо». Режиссер предложил ему «репетнуть», а он говорит: «Не надо, включай камеру. Работаем!». Но, я думаю, это просто большой опыт", — цитирует его слова газета «Известия».