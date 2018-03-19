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Марк Захаров: с актерами стараюсь держать дистанцию
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Марк Захаров: с актерами стараюсь держать дистанцию 

Газета.Ru 11 часов назад
Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров рассказал, какие у него отношения с актерами.
"В основном стараюсь держать дистанцию. Но у меня остаются дружеские отношения с Ширвиндтом, с Джигарханяном, были близкие отношения с Андреем Мироновым. А так я предпочитаю быть в товарищеских отношениях.
Помню, когда я уходил из Театра сатиры (меня назначили главным режиссером в «Ленком»), Плучек Валентин Николаевич, который был главным режиссером, дал мне несколько напутствий.
Например, советовал не связываться с бухгалтерией и еще сказал: «У тебя появится много единомышленниц, с ними будь очень аккуратен и осторожен», — цитирует его слова газета «Известия».
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