Алексей Герман-мл: жизнеподобие не достигается попыткой голого копирования

Режиссер Алексей Герман-младший рассказал, как ему удалось воплотить характерную довлатовскую интонацию в фильме «Довлатов».

"Не могу сказать. Как-то получилось. Я понял давно, что жизнеподобие не достигается попыткой голого копирования. Как известно, импрессионизм — это самый жизнеподобный вид живописи.

Достоверность деталей у нас, конечно, есть, но мы скорее пытались восстановить дух, уловить запах того времени. Через какие-то личные ощущения — и не только от Довлатова.