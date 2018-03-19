Алексей Герман-мл: жизнеподобие не достигается попыткой голого копирования 

Режиссер Алексей Герман-младший рассказал, как ему удалось воплотить характерную довлатовскую интонацию в фильме «Довлатов».
"Не могу сказать. Как-то получилось. Я понял давно, что жизнеподобие не достигается попыткой голого копирования. Как известно, импрессионизм — это самый жизнеподобный вид живописи.
Достоверность деталей у нас, конечно, есть, но мы скорее пытались восстановить дух, уловить запах того времени. Через какие-то личные ощущения — и не только от Довлатова.
Это и память моего детства, память об отце и о его разговорах на кухне с друзьями…", — цитирует его слова газета «Известия».