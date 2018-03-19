Бри Ларсон появится в роли Капитана Марвел

В преддверии премьеры «Мстителей: Война бесконечности» звездный каст и режиссеры наконец-то прервали молчание и дали серию обширных интервью. В одном из них Джо Руссо , один из режиссеров «Мстителей», подтвердил, что Бри Ларсон в качестве Капитана Марвел в «Войне бесконечности» точно не появится.

Ранее ходили слухи, что знакомство с супергероиней может состояться уже в «Войне бесконечности», но, по словам Руссо, появление Бри в роли Капитана Марвел оставили для четвертых «Мстителей». ««Если это до сих пор было не официально, то теперь я подтверждаю. Мне кажется, в этом фильме у Капитана Марвел получился отличный прикид».

Официальный дебют Бри Ларсон в роли Капитана Марвел состоится чуть раньше, чем «Мстители 4» выйдут в прокат: 7 марта 2019 в кинотеатрах появится сольный фильм об этой героине — история ее происхождения, действие которой развернется в 90-е. Ну а к команде Мстителей Кэрол Денверс присоединится в мае 2019 в четвертой части. попкорнnews