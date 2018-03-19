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Алексей Чадов впервые вышел в свет с новой возлюбленной — моделью Лейсан Галимовой
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Алексей Чадов впервые вышел в свет с новой возлюбленной — моделью Лейсан Галимовой 

WMJ.ru 10 часов назад
Фото: WMJ.ru
Алексей Чадов на премьере картины «Улетный экипаж» Вместе с Лейсан он появился на премьере картины «Улетный экипаж». Фотографироваться вместе влюбленные отказались, однако позже анонимный источник рассказал журналистам, что Чадов решил представить красавицу Лейсан коллегам. Остается ожидать, когда Алексей покажет Лейсан и в соцсетях — или когда она покажет его. После развода с актрисой и матерью его сына Федора Агнией Дитковските в 2015 году это первые публичные отношения актера — он успешно оберегал свою личную жизнь от прессы. Лейсан Галимова родом из Казани, в ее Instagram указано, что она модель и занимается танцами. Девушка много времени проводит в жарких странах, однако сегодня опубликовала фотографию с лыжной трассы в Московской области — неизвестно, отдыхает ли она там вместе с Чадовым. А как тебе новая пассия Алексея Чадова? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, Starface
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