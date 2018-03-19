«Спасителю мира», кумиру россиян Брюсу Уиллису исполнилось 63 года

Голливудскому актеру Брюсу Уиллису 19 марта 2018 года исполняется 63 года.

Он родился на территории ФРГ в небольшом городке Идар-Оберштайн, где в том время на американской военной базе служил его отец. Но в 1957 году его семья вернулась в США.

Уиллис снялся более чем в 100 фильмах, в основном в главных ролях героев, спасающих мир от злодеев. Но первая его заметная роль была вовсе не в боевике, а в комедийном телевизионном сериале «Детективное агентство „Лунный свет“. В нем в 1984 году Брюс играл детектива, расследующего преступления вместе с разорившейся бывшей моделью, по совместительству владелицей агентства. Режиссер Гленн Гордон Кэрон увидел в начинающем актере „дерзость и харизму“ и позволила ему сняться в пробах с уже утвержденной партнершей Сибилл Шеперд.

Впоследствии эта работа принесла ему награды „Эмми“ и „Золотой глобус“. А вот „Оскара“ у Уиллиса так и нет.

Но фильмы с участием всемирно известного актера остаются и по сей день одними из самых кассовых. Самые известные ленты с его участием — „Крепкий орешек“ (мировые сборы пяти частей франшизы превысили $1,5 млрд), „Пятый элемент“, „Гудзонский ястреб“, „Криминальное чтиво“, „Шестое чувство“, „Город грехов“, „Петля времени“, „Рэд“…

В марте 2018 года на большие экраны вышел новый фильм Брюсом Уиллисом в главной роли — „Жажда смерти“. В нем актер играет хирурга, который ежедневно спасает людей, но по воле судьбы вынужден стать орудием возмездия после безумного нападения уличной банды на его жену и дочь. А на очереди уже новая лента — Уиллис уже снимается в фильме „Стекло“, который станет частью киновселенной, которую в 2000-м году открыла лента „Неуязвимый“.

Первой супругой Уиллиса была актриса Деми Мур , в этом браке у них родилось трое детей. Но в 1998 году они объявили о разрыве отношений. В 2009 году актер женился на Эмме Хемминг, которая впоследствии родила ему двоих детей.

К своему амплуа „спасителя мира от зла“ актер всегда относился с трезвой иронией и с удовольствием играет пародии на самого себя в комедийных шоу, в рекламе и в фильмах.

В этом же амплуа актер снялся и в серии рекламных роликов для российского банка „Траст“ , который, не смотря на поддержку „спасителя мира“,

обанкротился

Этот голливудский актер прочно занял место в сердцах россиян и распахнул ногой дверь в бесконечные коридоры национального юмора.

— У нас один Брюс Уиллис заменяет 10 спецназовцев! — Это еще что! У нас один лава ЦИК заменяет 10 миллионов избирателей…

— Что бы было, если Брюс Уиллис снился в „Титанике“? — Он бы всех спас.

— Думаете, в XXI веке не было конца света? Был, просто Брюс Уиллис опять всех спас!

— Мало кто знает, что Брюс Уиллис передвигается по дому исключительно по вентиляции

— Ученые предупреждают: Брюс Уиллис стареет — Земля становится беззащитной перед астероидами.