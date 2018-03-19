Ещё
«Спасителю мира», кумиру россиян Брюсу Уиллису исполнилось 63 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спасителю мира», кумиру россиян Брюсу Уиллису исполнилось 63 года 

Newsru.com 17 часов назад
Фото: Newsru.com
Голливудскому актеру Брюсу Уиллису 19 марта 2018 года исполняется 63 года.
Он родился на территории ФРГ в небольшом городке Идар-Оберштайн, где в том время на американской военной базе служил его отец. Но в 1957 году его семья вернулась в США.
Уиллис снялся более чем в 100 фильмах, в основном в главных ролях героев, спасающих мир от злодеев. Но первая его заметная роль была вовсе не в боевике, а в комедийном телевизионном сериале «Детективное агентство „Лунный свет“. В нем в 1984 году Брюс играл детектива, расследующего преступления вместе с разорившейся бывшей моделью, по совместительству владелицей агентства. Режиссер Гленн Гордон Кэрон увидел в начинающем актере „дерзость и харизму“ и позволила ему сняться в пробах с уже утвержденной партнершей Сибилл Шеперд.
Впоследствии эта работа принесла ему награды „Эмми“ и „Золотой глобус“. А вот „Оскара“ у Уиллиса так и нет.
Но фильмы с участием всемирно известного актера остаются и по сей день одними из самых кассовых. Самые известные ленты с его участием — „Крепкий орешек“ (мировые сборы пяти частей франшизы превысили $1,5 млрд), „Пятый элемент“, „Гудзонский ястреб“, „Криминальное чтиво“, „Шестое чувство“, „Город грехов“, „Петля времени“, „Рэд“…
В марте 2018 года на большие экраны вышел новый фильм Брюсом Уиллисом в главной роли — „Жажда смерти“. В нем актер играет хирурга, который ежедневно спасает людей, но по воле судьбы вынужден стать орудием возмездия после безумного нападения уличной банды на его жену и дочь. А на очереди уже новая лента — Уиллис уже снимается в фильме „Стекло“, который станет частью киновселенной, которую в 2000-м году открыла лента „Неуязвимый“.
Первой супругой Уиллиса была актриса Деми Мур, в этом браке у них родилось трое детей. Но в 1998 году они объявили о разрыве отношений. В 2009 году актер женился на Эмме Хемминг, которая впоследствии родила ему двоих детей.
К своему амплуа „спасителя мира от зла“ актер всегда относился с трезвой иронией и с удовольствием играет пародии на самого себя в комедийных шоу, в рекламе и в фильмах.
В этом же амплуа актер снялся и в серии рекламных роликов для российского банка „Траст“, который, не смотря на поддержку „спасителя мира“,
обанкротился
Этот голливудский актер прочно занял место в сердцах россиян и распахнул ногой дверь в бесконечные коридоры национального юмора.
— У нас один Брюс Уиллис заменяет 10 спецназовцев! — Это еще что! У нас один лава ЦИК заменяет 10 миллионов избирателей…
— Что бы было, если Брюс Уиллис снился в „Титанике“? — Он бы всех спас.
— Думаете, в XXI веке не было конца света? Был, просто Брюс Уиллис опять всех спас!
— Мало кто знает, что Брюс Уиллис передвигается по дому исключительно по вентиляции
— Ученые предупреждают: Брюс Уиллис стареет — Земля становится беззащитной перед астероидами.
Newsru.com: последние новости
Хью Лори станет "королевской особой" - сыграет в третьем сезоне сериала "Корона" принца Филиппа, супруга Елизаветы II Дженнифер Лопес рассказала, как на заре ее карьеры режиссер требовал "показать сиськи" Беременная Кэмерон Диаз не намерена завершать свою кинокарьеру. Ее подруга, сообщившая об уходе актрисы, заявила, что пошутила
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение