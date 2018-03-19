В Пермь приедет режиссёр Андрей Звягинцев, снявший «Левиафан» и «Нелюбовь»

Публикация от Festival de Cannes (@festivaldecannes) 28 Май 2017 в 12:15 PDT 3 апреля в Пермском театре кукол состоится творческая встреча с известным режиссёром Андреем Звягинцевым (16+).

— Андрей Звягинцев сегодня, пожалуй, самый известный в мире российский режиссер, — рассказали организаторы встречи. — Критики называют его картины не столько зрелищем для всех, сколько личным посланием к каждому человеку в отдельности. Они заставляют думать, сопоставлять, переосмысливать, сочувствовать, одним словом, ощущать себя живыми.

Последний фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает об истории московской семье, переживающей развод и пропажу ребенка.

В числе других обсуждаемых фильмов Звягинцева — «Левиафан», «Елена», «Возвращение» и «Изгнание».

— В своих фильмах Звягинцев исследует поступки и мотивы поведения героев в привычных для зрителей бытовых обстоятельствах, — говорят организаторы встречи. — За частными историями конкретных людей — глубокое размышление о человеческой природе.

Встреча с Андреем Звягинцевым состоится 3 апреля в 19:30 по адресу Сибирская, 65 в Пермском театре кукол. На мероприятии будет возможность взять автограф и сфотографироваться с режиссёром. Билеты стоят от 700 рублей.