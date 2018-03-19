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В Пермь приедет режиссёр Андрей Звягинцев, снявший «Левиафан» и «Нелюбовь»
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В Пермь приедет режиссёр Андрей Звягинцев, снявший «Левиафан» и «Нелюбовь» 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Публикация от Festival de Cannes (@festivaldecannes) 28 Май 2017 в 12:15 PDT  3 апреля в Пермском театре кукол состоится творческая встреча с известным режиссёром Андреем Звягинцевым (16+).
— Андрей Звягинцев сегодня, пожалуй, самый известный в мире российский режиссер, — рассказали организаторы встречи. — Критики называют его картины не столько зрелищем для всех, сколько личным посланием к каждому человеку в отдельности. Они заставляют думать, сопоставлять, переосмысливать, сочувствовать, одним словом, ощущать себя живыми.
Последний фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает об истории московской семье, переживающей развод и пропажу ребенка.
В числе других обсуждаемых фильмов Звягинцева — «Левиафан», «Елена», «Возвращение» и «Изгнание».
— В своих фильмах Звягинцев исследует поступки и мотивы поведения героев в привычных для зрителей бытовых обстоятельствах, — говорят организаторы встречи. — За частными историями конкретных людей — глубокое размышление о человеческой природе.
Встреча с Андреем Звягинцевым состоится 3 апреля в 19:30 по адресу Сибирская, 65 в Пермском театре кукол. На мероприятии будет возможность взять автограф и сфотографироваться с режиссёром. Билеты стоят от 700 рублей.
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