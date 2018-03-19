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Фильм «Табаков русской сцены. Роль в истории» покажут в рамках «Ночи театров» в «Табакерке»
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Фильм «Табаков русской сцены. Роль в истории» покажут в рамках «Ночи театров» в «Табакерке» 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Москва24
Московский театр-студия под руководством Олега Табакова примет участие в акции «Ночь театров» — 24 марта будет показан фильм «Табаков русской сцены. Роль в истории», также ученики актера поделятся своими воспоминаниями. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
«24 марта Театр О. Табакова примет участие в ежегодной акции «Ночь театров». Вместо планировавшегося ранее показа документального фильма «Семейное дело. Театр Табакова» будет показана получасовая лента «Табаков русской сцены. Роль в истории». По окончании просмотра воспоминаниями о своем учителе О. Табакове, ушедшем из жизни 12 марта, поделятся его ученики: Михаил Хомяков, Александр Марин, Анна Гуляренко, Сергей Угрюмов, Алена Лаптева, Марианна Шульц», — говорится в сообщении.
Как уточняется, мероприятие состоится 24 марта в большом репетиционном зале сцены на Сухаревской (Малая Сухаревская площадь, д. 5). Начало в 22:00. Необходима предварительная запись.
О. Табаков — советский и российский актер, режиссер и педагог, один из основателей театра «Современник», руководитель театра «Табакерка» и МХТ им. А. Чехова — скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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