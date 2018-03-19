В Центре документального кино пройдет фестиваль анимации «А4»

В рамках основной программы фестиваля будет показано 11 короткометражных анимационных фильмов. Среди них победители и участники главных международных фестивалей.

Фестиваль откроет чешская картина «История привидения» Алжбеты Гебеловой. Это история о призраке, который с помощью камеры расследует историю своей гибели.

Также на фестивале можно будет увидеть работы «Сара» (Чехия, 2017), в которой Мириам Обршликовой расскажет о вражде людей и людей-птиц, «Блуждающий Бонди» (Чехия, 2017) Вероники Захаровой о философии даосизма, «Контраст» (Словакия, 2017) Барборы Барковой о балансе во взаимоотношениях, детективную историю «Руками быстрее» (Словакия, 2016) Лукаша Фигеля, картину «Мяу» (Словакия, 2015) Марека Ясаня, «О, мама» (Польша, 2017) Паулины Зюлковска и «Чужое тело» (Польша, 2016) Марты Магнуска и другие.

Задача фестиваля — не только познакомить российского зрителя с анимацией других стран, но и дать возможность режиссерам пообщаться друг с другом. Фестиваль — площадка обмена опытом между европейскими аниматорами.