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BTS снимутся в документальном сериале о самих себе
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BTS снимутся в документальном сериале о самих себе 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Фанаты BTS смогут увидеть своих кумиров не только на сцене, но и в документальном сериале — эксклюзивный проект BTS и YouTube будет снят в формате мини-сериале и будет доступен только тем, кто оплатил подписку на сервис YouTube Red. К счастью, хотя бы первый эпизод мини-сериала можно будет посмотреть бесплатно. Проект, который получил название BTS: Burn The Stage («BTS: Зажжем сцену»), будет состоять из 8 эпизодов. Документальный сериал будет сосредоточен на недавнем туре. 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III — The Wing Tour окажется в центре внимания. Специально для фанатов первый эпизод можно будет посмотреть уже 28 марта на YouTube, и к тому же бесплатно. Тем не менее, все остальные эпизоды платные. Выходить они будут еженедельно, последний появится в YouTube Red 9 мая.
попкорнnews
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