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Цифра дня: сколько 10-летний Сет Карр получил за съемки в «Черной пантере»
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Цифра дня: сколько 10-летний Сет Карр получил за съемки в «Черной пантере» 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Сет Карр (10) сыграл в блокбастере «Черная пантера» юного Эрика «Киллмонгера» Стивенса (его роль исполнил Майкл Б. Джордан (31)). На экране он появляется всего на несколько минут. Как сообщает TMZ, за один съемочный день маленький актер зарабатывал 1000 долларов. Правда, сколько дней он отработал на съемочной площадке, неизвестно.
Для сравнения, юные российские актеры зарабатывают от 20 000 до 50 000 рублей за съемочный день. И, кстати, они могут работать на съемочной площадке не больше 6 часов.
https://www.youtube.com/watch?v=iCqm-_o88bE
Напомним, фильм Райана Куглера (31) «Черная пантера» вышел в широкий прокат 29 января (а в России — 26 февраля) и собрал более $1,1 млрд в мировом прокате.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tsifra-dnya-skolko-10-letnij-set-karr-poluchil-za-semki-v-chernoj-pantere/
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