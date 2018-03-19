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Официально: Кристен Уиг повоюет с Чудо-Женщиной
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Официально: Кристен Уиг повоюет с Чудо-Женщиной 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Режиссер Пэтти Дженкинс подтвердила, что Кристен Уиг («Девичник в Вегасе», «Короче») сыграет злодейку Гепарду в сиквеле «Чудо-женщины». Дженкинс опубликовала в своем Твиттере фото актрисы и эмоциональную подпись:
«Я счастлива подтвердить самую интригующую новость! Да, это правда. Нам невероятно повезло заполучить в нашу семью талантливую Кристен Уиг! Не могу дождаться, когда смогу поработать со своей любимой актрисой. То, что мы запланировали, будет очень захватывающим».
В настоящее время Пэтти Дженкинс вместе с Дэйвом Каллахэмом («Годзилла», «Неудержимые») дописывает сценарий к супергеройскому блокбастеру. Съемки «Чудо-женщины 2» стартуют этим летом. Премьера экшна состоится 31 октября 2019 года.
Экранизация комиксов DC «Чудо-женщина» с Галь Гадот в главной роли стартовала в российском прокате 1 июня 2017 года. Фильм стал одним из самых успешных проектов Warner Bros и принес своим создателям более 800 миллионов долларов.
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