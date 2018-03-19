Художник с Украины нарисовал огромный портрет Софии Никитчук, который не отличить от фотографии

Художник из Киева Дмитрий Крёстный нарисовал портрет екатеринбургской красотки Софии Никитчук . Рисунок так сделан маслом на холсте, что его сложно отличить от фотографии. Размер картины — 120 на 120 сантиметров.

Дмитрий выложил на своей странице в Instagram этапы работы над рисунком, даже в полуготовом состоянии картина восхищает, а София выглядит как живая. Сама уральская модель оценила творчество художника. «Восторг!» — написала она, выложив картину в своём аккаунте.

До этого Дмитрий изображал других моделей, актрис и просто красивых девушек. Вот несколько его предыдущих работ: