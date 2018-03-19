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Художник с Украины нарисовал огромный портрет Софии Никитчук, который не отличить от фотографии
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Художник с Украины нарисовал огромный портрет Софии Никитчук, который не отличить от фотографии 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Художник из Киева Дмитрий Крёстный нарисовал портрет екатеринбургской красотки Софии Никитчук. Рисунок так сделан маслом на холсте, что его сложно отличить от фотографии. Размер картины — 120 на 120 сантиметров.
Дмитрий выложил на своей странице в Instagram этапы работы над рисунком, даже в полуготовом состоянии картина восхищает, а София выглядит как живая. Сама уральская модель оценила творчество художника. «Восторг!» — написала она, выложив картину в своём аккаунте.
До этого Дмитрий изображал других моделей, актрис и просто красивых девушек. Вот несколько его предыдущих работ:
Эффектная красотка София Никитчук покорила сначала Екатеринбург, потом всю страну, а затем и мир, став сначала Мисс Россия, а потом и первой вице-мисс мира. Сейчас она снимается в клипах, сериалах и фильмах. На её счету — роли в клипах Басты, Ираклия, Егора Крида, Алекса Малиновского, группы M-band, в сериале «София». Недавно мы публиковали фотографии московской квартиры Софии (там всё шикарно).
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