Художник с Украины нарисовал огромный портрет Софии Никитчук, который не отличить от фотографии 

Художник из Киева Дмитрий Крёстный нарисовал портрет екатеринбургской красотки Софии Никитчук. Рисунок так сделан маслом на холсте, что его сложно отличить от фотографии. Размер картины — 120 на 120 сантиметров.
Дмитрий выложил на своей странице в Instagram этапы работы над рисунком, даже в полуготовом состоянии картина восхищает, а София выглядит как живая. Сама уральская модель оценила творчество художника. «Восторг!» — написала она, выложив картину в своём аккаунте.
До этого Дмитрий изображал других моделей, актрис и просто красивых девушек. Вот несколько его предыдущих работ:
Эффектная красотка София Никитчук покорила сначала Екатеринбург, потом всю страну, а затем и мир, став сначала Мисс Россия, а потом и первой вице-мисс мира. Сейчас она снимается в клипах, сериалах и фильмах. На её счету — роли в клипах Басты, Ираклия, Егора Крида, Алекса Малиновского, группы M-band, в сериале «София». Недавно мы публиковали фотографии московской квартиры Софии (там всё шикарно).