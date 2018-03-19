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У первой красавицы Екатеринбурга Софии Никитчук появился двойник
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У первой красавицы Екатеринбурга Софии Никитчук появился двойник 

АиФ Урал 12 часов назад
Фото: АиФ Урал
Украинский художник Дмитрий Крестный нарисовал реалистичный портрет уралочки, об этом сообщает в понедельник, 19 марта, «АиФ-Урал».
Работу художника София Никитчук разместила на своей странице в «Instagram». В опубликованной уралочкой галерее можно увидеть процесс работы. Снимок девушка подписала просто: «Восторг».
Портрет Дмитрий Крестный нарисовал на холсте размером 1,2 м*1,2 м. Публикация менее чем за сутки набрала почти 9 тысяч лайков. Пользователи написали в комментариях большое количество восторженных отзывов: «Ух, какая знойная!», «Как настоящая», «Шедевральное творение. У художника несомненный талант. Браво!». Ну а сам художник в комментариях поблагодарил Софию за вдохновение.
Отметим, это не первая красавица, которую рисует украинский художник Дмитрий Крестный. На его страничке в «Instagram» можно найти большое количество портретов знойных красоток, выполненных в техниче гиперреализм.
Восторг!) @krestniy
Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) 18 Мар 2018 в 10:27 PDT
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