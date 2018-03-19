В культурном центре «Вдохновение» обсудят отцов и детей

21 марта в Малом зале центра состоится очередное занятие кинолектория «Мир кино». На этот раз тема обсуждения звучит так: «Разные дети, разные папы».

Напомним, что новый проект стартовал в марте 2018 года. На встречах в рамках проекта «Мир кино» ведущие-кинокритики будут рассказывать зрителям о независимых режиссерах, о фильмах, которые являются достоянием мирового кинематографа и о менее известных кинолентах.

Каждая встреча — это мини-лекция по истории кино и просмотр фильмов с последующим анализом и обсуждением. Кинолекторий открыт для всех интересующихся кинематографом, желающих научиться понимать и анализировать фильмы.

Начало 18:30. Вход на мероприятие свободный. Проект реализован при поддержке Департамента культуры г. Москвы.