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В культурном центре «Вдохновение» обсудят отцов и детей
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В культурном центре «Вдохновение» обсудят отцов и детей 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
21 марта в Малом зале центра состоится очередное занятие кинолектория «Мир кино». На этот раз тема обсуждения звучит так: «Разные дети, разные папы».
Ведущий кинолектория, режиссер-постановщик телеканала «Культура», преподаватель Института театрального искусства Сергей Сидоренко, с помощью фрагментов из пятнадцати фильмов, таких как «Малыш» Чарли Чаплина, «Леон» Люка Бессона, «Кудряшка Сью» Джона Хьюза и «Возвращение» Андрея Звягинцева расскажет о сложных взаимоотношениях отцов и детей.
Напомним, что новый проект стартовал в марте 2018 года. На встречах в рамках проекта «Мир кино» ведущие-кинокритики будут рассказывать зрителям о независимых режиссерах, о фильмах, которые являются достоянием мирового кинематографа и о менее известных кинолентах.
Каждая встреча — это мини-лекция по истории кино и просмотр фильмов с последующим анализом и обсуждением. Кинолекторий открыт для всех интересующихся кинематографом, желающих научиться понимать и анализировать фильмы.
Начало 18:30. Вход на мероприятие свободный. Проект реализован при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
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