Над сценарием новой «Матрицы» уже работает сценарист Зак Пенн

Голливудский сценарист Зак Пенн на днях дал небольшое интервью порталу ScreenRant. Журналисты спрашивали Пенна о работе над сценарием к фантастическому блокбастеру «Первому игроку приготовиться», но между делом спросили и «Матрице». Я прямо сейчас работаю над «Матрицей». Довольно трудный период. Это франшиза, которую я отчаянно хочу вернуть. Пусть я не могу раскрыть подробности, но скажу так — я годами доставал Warner Bros., чтобы они снова запустили её в работу. Сейчас, среди прочего, это один из множества проектов, над которыми работаю.

Я готов драться с людьми, которые кое-чего не понимают. Послушайте, я считаю, что OASIS (виртуальное пространство в «Первому игроку приготовиться»), в целом, похож на Матрицу. Я думаю, что и Матрица, и OASIS — это блестящие идеи для развития вселенных. А эти люди так не считают, когда только новости первые про «Матрицу» пошли, они такие «О нет, планируется перезагрузка „Матрицы“». Я же их не понимал. Я обожаю «Матрицу», и мне кажется, что они перезапустят фильмы, и люди всё сами увидят.