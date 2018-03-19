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На «Мосфильме» сняли финал «Танкиста»
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На «Мосфильме» сняли финал «Танкиста» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Заключительные эпизоды нового фильма снимались в просмотровом зале № 3, где обычно проходят рабочие показы.
Просмотровый зал главной киностудии страны исполнил роль аналогичного кинозала в здании Министерства обороны. По сюжету в нем герои много лет спустя сморят фильм о том, что им довелось пережить. Речь идет о событиях 1974 года на «Африканском роге», когда российский танковый батальон, переданный в распоряжение ООН, спас от бандитов и исламских террористов беженцев из Франции, Англии, Германии, а также группу американских морских пехотинцев. Батальные сцены снимали в Крыму в районе Судака и Орджоникидзе. В массовке в основном заняты были местные жители. А вот для съемок финальной сцены решили выбрать «Мосфильм». По словам режиссера-постановщика ленты Федора Петрухина, «… здесь хорошо и удобно как дома». Фильм снят при поддержке Министерства обороны: при съемках были задействованы суда Черноморского флота, танки и другое серьёзное вооружение. Картина выйдет на экраны в этом году.
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