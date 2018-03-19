Ирландское кино, хиты Голливуда и японские танцы: куда сходить на этой неделе

Знакомимся с ирландским видео-артом

Место: кинотеатр «Звезда»

Дата: 20 марта

Время: 19:30–20:30 Возрастные ограничения: 0+

Шанс объединить любовь к ирландской культуре и короткометражному кино в жанре видео-арт выпадает нечасто. На «Вечере ирландского видео-арта» кельтские художники покажут свое видение истории, фольклора и бренности бытия. После сеансов пройдет дискуссия, в которой примут участие директор фестиваля Irish Week Анна Грязнова и искусствовед Александра Орлова

Узнаем о развитии городов

Место: Музей Москвы (лекторий)

Дата: 21 марта

Время: 19:00–21:00 Возрастные ограничения: 6+

На открытых лекциях в Музее Москвы слушатели узнают о развитии современных городов. 21 марта разговор пойдет на тему «Зачем нужны городские исследования в эпоху глобального будущего». Автор лекции — Ната Волкова, архитектор, городской планировщик, исследователь и журналист, преподаватель Московской архитектурной школы.

Ностальгируем под музыкальные хиты Голливуда

Место: Московский международный дом музыки

Дата: 22 марта

Время: 19:00–21:15 Возрастные ограничения: 0+

Саундтреки из фильмов «Титаник», «Профессионал», «Звездные войны», «Телохранитель», «Миссия невыполнима» и сериала о Джеймсе Бонде прозвучат в Доме музыки. Их исполнит Белинда Дэвидс, чей голос напоминает голос Уитни Хьюстон . Еще один участник концерта — певец Дантанио. Он исполняет песни Майкла Джексона и пародирует движения короля поп-музыки. Музыкальное сопровождение — симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под руководством Роберто Молинелли.

Наслаждаемся хореографией и узнаем о японской литературе

Место: Дом Гоголя

Дата: 23 марта

Время: 18:30–20:00 Возрастные ограничения: 0+

Полюбоваться, как движутся веера в руках танцовщицы, и познакомиться с японской литературой можно будет в Доме Гоголя. С искусством восточного танца гостей познакомит актриса Томоми Орита . Погрузиться в мир японской культуры поможет российский востоковед и переводчик Татьяна Соколова-Делюсина.

Оцениваем интерпретацию пьесы Метерлинка

Место: Театр наций

Дата: 23 марта

Время: 19:00–21:10 Возрастные ограничения: 6+

На создание семейного мюзикла «Синяя-синяя птица» режиссера Олега Глушкова вдохновила пьеса бельгийского драматурга Мориса Метерлинка. Эта премьера нового сезона — яркое шоу с трюками и спецэффектами о девочке Матильде и ее брате Тиле, которые отправляются в сказочное путешествие.

Грезим о большем с героиней фильма «Мечты у моря»

Место: Центр документального кино

Дата: 23–25 марта

Время: 13:15–20:50 Возрастные ограничения: 18+

В Центре документального кино покажут картину «Мечты у моря» режиссера Сакариса Стоуры, уроженца Фарерских островов. Главная героиня Эстер — совсем юная девушка из религиозной семьи, которая знакомится с ровесницей, приехавшей на остров издалека. Эта встреча переворачивает жизнь Эстер и заставляет грезить о чем-то большем.

Отправляемся в кругосветное путешествие

Место: сеть кинотеатров «Москино»

Дата: 23 марта — 5 апреля

Возрастные ограничения: 0+

Отмечаем День святого Патрика

Место: парк «Сокольники»

Дата: 24 марта

Время: 12:00–18:00 Возрастные ограничения: 0+

День святого Патрика отмечают в российской столице уже 25 лет веселым карнавалом. В нем принимают участие тысячи людей, независимо от возраста и национальности. По традиции все они надевают зеленое: шляпы, обувь, шарфы, а также красят лица в зеленый цвет.

Участие бесплатное, но есть дресс-код: зеленая одежда или аксессуары.

Знакомимся с анимацией Манабу Химэды

Место: кинотеатры сети «Москино»

Дата: 24 и 25 марта

Время: 12:00–16:00 Возрастные ограничения: 0+

Манабу Химэда родился в префектуре Миядзаки. Мечтая стать ведущим детской телепередачи, он занялся анимацией. В кинотеатрах «Звезда» и «Юность» художник проведет воркшоп с участием персонажей мультфильма, покажет свои лучшие работы и ответит на вопросы зрителей. Нужна предварительная регистрация.

Место: кинотеатр «Звезда»

Дата: 25 марта

Время: 20:00–21:50 Возрастные ограничения: 16+

Джефф Дюпре. Документальный фильм «Марина Абрамович: в присутствии художника» расскажет зрителям о провокационной выставке художницы в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Картину сняли в 2012 году американские режиссеры Мэттью Эйкерс

Посетители выставки не только знакомились с экспонатами, но и участвовали в акциях, подготовленных художницей. Во время проведения одной из них любой желающий мог сесть за стол напротив неподвижной Марины Абрамович и посмотреть ей в глаза.