Номинанты Saturn Awards

Фото: Кадр из сериала "Чужестранка"

Американская академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов назвала номинантов на премию Saturn Awards 2018. Лучшая экранизация комиксов

Черная Пантера

Стражи Галактики. Часть 2 Логан

Человек-паук: Возвращение домой

Тор: Рагнарёк

Чудо-женщина Лучший фантастический фильм

Чужой: Завет

Бегущий по лезвию 2049

Живое

Звездные войны: Последние джедаи

Валериан и город тысячи планет Лучший фильм-фэнтези

Красавица и чудовище

Короче

Джуманджи: Зов джунглей

Конг: Остров черепа

Приключения Паддингтона 2 Форма воды

Лучший фильм ужасов

Синяя бездна

Проклятие Аннабель: Зарождение зла Лучше смотри в оба Прочь

мама! Лучший боевик или приключения

Малыш на драйве

Дюнкерк

Форсаж 8 Величайший шоумен

Недруги

Kingsman: Золотое кольцо

Лучший супергеройский сериал

Стрела

Черная молния

Легенды завтрашнего дня Готэм

Агенты «Щ. И. Т.»

Супергёрл Лучший научно-фантастический сериал

Сотня

Колония

Доктор Кто Пространство

Орвилл

Спасение

Секретные материалы

Лучший сериал-фэнтези

Американские боги

Игра престолов

В лучшем мире

Падение ордена

Библиотекари

Волшебники

Чужестранка

Лучший сериал ужасов

Американская история ужасов

Эш против Зловещих мертвецов

Бойтесь ходячих мертвецов

Проповедник

Штамм

Оборотень

Ходячие мертвецы