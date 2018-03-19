Номинанты Saturn Awards 

Американская академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов назвала номинантов на премию Saturn Awards 2018.
Лучшая экранизация комиксов
Черная Пантера
Стражи Галактики. Часть 2 Логан
Человек-паук: Возвращение домой
Тор: Рагнарёк
Чудо-женщина
Лучший фантастический фильм
Чужой: Завет
Бегущий по лезвию 2049
Живое
Звездные войны: Последние джедаи
Валериан и город тысячи планет
Лучший фильм-фэнтези
Красавица и чудовище
Короче
Джуманджи: Зов джунглей
Конг: Остров черепа
Приключения Паддингтона 2 Форма воды
Лучший фильм ужасов
Синяя бездна
Проклятие Аннабель: Зарождение зла Лучше смотри в оба Прочь
мама!
Лучший боевик или приключения
Малыш на драйве
Дюнкерк
Форсаж 8 Величайший шоумен
Недруги
Kingsman: Золотое кольцо
Лучший супергеройский сериал
Стрела
Черная молния
Легенды завтрашнего дня Готэм
Агенты «Щ. И. Т.»
Супергёрл
Лучший научно-фантастический сериал
Сотня
Колония
Доктор Кто Пространство
Орвилл
Спасение
Секретные материалы
Лучший сериал-фэнтези
Американские боги
Игра престолов
В лучшем мире
Падение ордена
Библиотекари
Волшебники
Чужестранка
Лучший сериал ужасов
Американская история ужасов
Эш против Зловещих мертвецов
Бойтесь ходячих мертвецов
Проповедник
Штамм
Оборотень
Ходячие мертвецы