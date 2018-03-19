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Номинанты Saturn Awards
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Номинанты Saturn Awards 

Ivi.ru 15 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Чужестранка"
Американская академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов назвала номинантов на премию Saturn Awards 2018.

Лучшая экранизация комиксов

Черная Пантера
Стражи Галактики. Часть 2  Логан
Человек-паук: Возвращение домой
Тор: Рагнарёк
Чудо-женщина

Лучший фантастический фильм

Чужой: Завет
Бегущий по лезвию 2049
Живое
Звездные войны: Последние джедаи
Валериан и город тысячи планет

Лучший фильм-фэнтези

Красавица и чудовище
Короче
Джуманджи: Зов джунглей
Конг: Остров черепа
Приключения Паддингтона 2  Форма воды
Лучший фильм ужасов
Синяя бездна
Проклятие Аннабель: Зарождение зла  Лучше смотри в оба  Прочь
мама!

Лучший боевик или приключения

Малыш на драйве
Дюнкерк
Форсаж 8  Величайший шоумен
Недруги
Kingsman: Золотое кольцо
Лучший супергеройский сериал
Стрела
Черная молния
Легенды завтрашнего дня  Готэм
Агенты «Щ. И. Т.»
Супергёрл

Лучший научно-фантастический сериал

Сотня
Колония
Доктор Кто  Пространство
Орвилл
Спасение
Секретные материалы
Лучший сериал-фэнтези
Американские боги
Игра престолов
В лучшем мире
Падение ордена
Библиотекари
Волшебники
Чужестранка
Лучший сериал ужасов
Американская история ужасов
Эш против Зловещих мертвецов
Бойтесь ходячих мертвецов
Проповедник
Штамм
Оборотень
Ходячие мертвецы
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