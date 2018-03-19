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Серия игр о Ларе Крофт в преддверии нового фильма о культовой героине
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Серия игр о Ларе Крофт в преддверии нового фильма о культовой героине 

Киноафиша 8 часов назад
15 марта в российский прокат выходит приключенческий боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» — перезапуск экранизации одноименной серии игр. Трейлер фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»
Одна из самых популярных героинь в истории игровой вселенной, не раз становившаяся обладательницей рекордов популярности в книге рекордов Гиннесса впервые появилась на экранах в далеком 1996 году. Лара Крофт была придумана дизайнером компьютерных игр Тоби Гардом, в начале его идея сделать ключевым персонажем представительницу прекрасного пола была встречена его коллегами со скептицизмом, но вскоре после выхода игры все вопросы остались позади.
Первая игра с Ларой Крофт — «Tomb Raider» или «Расхитительница гробниц» мгновенно завоевала симпатии миллионов людей по всему миру, а персону главной героини уже скоро захотели видеть и вне компьютерной игры.
По сюжету Лара Крофт — археолог, в игре она предстает красивой, смелой женщиной, готовой рисковать жизнью ради ценных находок во всевозможных гробницах и древних руинах, где ей приходится сталкиваться с разного рода опасностями и ловушками. Многие игроки критикуют Крофт за чрезмерную кровожадность, другие за слишком очевидную сексуальность, одно не меняется — героиня «Расхитительницы гробниц» продолжает интересовать общественность. Именно поэтому в 2018 году выходит новый фильм о культовой героине компьютерных игр — «Tomb Raider: Лара Крофт».
Кадр из фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»
Этот фильм снят по мотивам одноименной игры 2013 года — значительно обновленной версии первого варианта. Остров, главное место действия игры, стал самостоятельным персонажем, по словам создателей, теперь он походит на школу чародейства и волшебства «Хогвартс» из серии о «Гарри Поттере». Так же разработчики признались, что черпали вдохновение их целого ряда известных голливудских фильмов, среди них современные картины о Джеймсе Бонде и Бэтмене, например, «Темный рыцарь» Кристофера Нолана.
Перезапуск был воспринят критиками неоднозначно. Обозреватели негативно высказывались о сюжетной линии игры, главными отрицательными чертами были названы — банальность и бесконечные самоповторы. Так же критики отмечали отсутствие мотивации главной героини. Зато сама Лара Крофт была удостоена высшей похвалы, так, по-мнению, рецензентов впервые она действительно стала похожа на человека, ее движения и внешность показались им вполне убедительными.
Что скажет критика о новом фильме с Ларой Крофт — узнаем уже очень скоро. Продолжение истории о любимой героине в кинотеатрах с 15 марта.
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