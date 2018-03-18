Лара Крофт стала мягче и хитрее. Фильм недели: «Tomb Raider: Лара Крофт»

Лара снимает квартиру с друзьями и работает курьером на велосипеде. Как обычный миллениал она еще не определилась со своим будущим. Девушка вспоминает об отце, который где-то отсутствовал все ее детство, а последние 7 лет считается пропавшим. Ларе нужно подписать документ, который означает, что ее отец мертв и она остается единственной наследницей особняка и огромного состояния семьи Крофт.

Новая Лара Крофт — не Индиана Джонс в ботинках на каблуках, а молодой археолог 21 года, пытающийся найти гробницу японской богини Химико, спрятанной на крошечном острове среди скал. Именно к Химико отправился отец Лары Крофт много лет назад. Все это время на острове находится отряд вооруженных до зубов головорезов, планирующих использовать реликвию в своих целях.

Продолжение культовой игровой серии о сексапильной расхитительнице гробниц получило перезапуск в 2013 году. Это больше не эксплуатация сексуальности, как было в первых играх, где героиня имело мало общего с реальным человеком. Первый экранный образ Лары Крофт достался Анджелине Джоли , которая идеально соответствовала своей героине — безжалостной женщине-киборгу. В мире игр ничто не вечно, старые игры переделают под новые консоли, графика улучшается, а персонажи становятся больше похожи на людей.

Если Лара Крофт Анджелины Джоли не показывала эмоций кроме решительности и готовности к бою, то новая Лара уязвимая, доверчивая, но в то же время жаждущая приключений героиня. Главную роль исполнила шведка, обладательница Оскара Алисия Викандер . Хрупкая девушка с наделила свою героиню нетипичным качеством, слабостью. При этом Лара Крофт никогда не была такой кокетливой, как в исполнении Викандер.

Кроме эволюции образа, фильм не вносит ничего нового в жанр приключенческого кино. В режиссерском кресле оказался норвежец Роар Утхауг, для которого картина Tomb Raider стала первым международным и англо-язычным проектом. В своей стране постановщик известен фильмом 2015 года «Волна» о цунами во фьорде, который считается самым кассовым фильмом Норвегии, собравшем в прокате $12,8 млн Режиссерский подход Утхауга скуп на эффектные повороты сюжета, но сцены кораблекрушением и водопадами выглядят безукоризненно. Неудивительно, что цунами этого режиссера так испугало скандинавских зрителей.

«Tomb Raider: Лара Крофт» выглядит как высокобюджетный летний блокбастер, который почему-то вышел весной. Фильм не продолжает революцию жанра, которой уже несколько лет занимается Marvel. Он как будто застрял в начале 2000-х между картинами «Мумия» и «Мумия возвращается», настолько получились устаревшие герои второго плана и их реплики. Но на Алисию Викандер определенно интересно увидеть в новом амплуа супергероини, которая берет не силой, а хитростью и ловкостью.