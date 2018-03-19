Съемки нового фильма о Бэтмене снова перенесли

Съемки сольного фильма о Бэтмене начнутся не ранее 2019 года. Его намереваются снять с 2014 года. Очередная отсрочка связана с тем, что Warner Bros. не считает этот проект приоритетным. Сейчас студия занята производством таких картин, как "Шазам" и "Чудо-женщина 2". Кроме того, уже давно ходят слухи о том, что планируется экранизировать историю становления злодея Джокера.