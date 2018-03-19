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Съемки нового фильма о Бэтмене снова перенесли
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Съемки нового фильма о Бэтмене снова перенесли 

Рамблер 15 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Лига справедливости"
Съемки сольного фильма о Бэтмене начнутся не ранее 2019 года. Его намереваются снять с 2014 года. Очередная отсрочка связана с тем, что Warner Bros. не считает этот проект приоритетным. Сейчас студия занята производством таких картин, как "Шазам" и "Чудо-женщина 2". Кроме того, уже давно ходят слухи о том, что планируется экранизировать историю становления злодея Джокера.
Кто исполнит главную роль в фильме про Бэтмена, пока неизвестно. Хотя последний экранный образ супергероя принадлежал Бэну Аффлеку, маловероятно, что актер вернется к этой роли — из-за неудовлетворительных результатов предыдущих фильмов ("Лига справедливости", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"). Как оказалось, это не так важно, поскольку постановщик Мэтт Ривз собирается снять фильм, несвязанный с киновселенной DC.
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