Съемки нового фильма о Бэтмене снова перенесли 

Съемки сольного фильма о Бэтмене начнутся не ранее 2019 года. Его намереваются снять с 2014 года. Очередная отсрочка связана с тем, что Warner Bros. не считает этот проект приоритетным. Сейчас студия занята производством таких картин, как "Шазам" и "Чудо-женщина 2". Кроме того, уже давно ходят слухи о том, что планируется экранизировать историю становления злодея Джокера.
Кто исполнит главную роль в фильме про Бэтмена, пока неизвестно. Хотя последний экранный образ супергероя принадлежал Бэну Аффлеку, маловероятно, что актер вернется к этой роли — из-за неудовлетворительных результатов предыдущих фильмов ("Лига справедливости", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"). Как оказалось, это не так важно, поскольку постановщик Мэтт Ривз собирается снять фильм, несвязанный с киновселенной DC.