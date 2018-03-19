Мартин Фримен рассказал о судьбе «Шерлока»

Актер, известный многим по роли Доктора Ватсона в популярном британском сериале о Шерлоке Холмсе рассказал, в чем причина длительного отсутствия новых эпизодов. По мнению Мартина, именно усилившееся давление со стороны фанатов повлияло на отложенный старт съемок 5-го сезона.

Прошло уже немало времени с момента выхода последней серии 4-го сезона «Шерлока» и зрители начали гадать, закрылись ли двери дома на Бейкер Стрит 221б навсегда. Принимая участие в продвижении нового фильма «Черная Пантера», Мартин , исполнивший роль Эверетта Росса, принял участие в пресс-конференции. Актер признался журналистам, что нисколько не скучает по «Шерлоку». Мартин обвинил в этом слишком активных поклонников сериала.

По мнению Фримена, перерыв в съемках после 4-го сезона был необходим. Все актеры испытывали сильное напряжение, потому как приходилось держать высокую планку. «Шерлок» с самого первого момента появления на экран отличался особым качеством. Исполнители главных ролей стали популярны у британской публики, как Битлз. Но обратной стороной такой славы стали различные сообщения с пожеланиями от поклонников. Большинство посланий носили оскорбительный характер и содержали угрозы.

По этой причине проект заморозили. Продюсеры шоу хранят молчание по поводу запуска очередного сезона. Вероятно, даже если они решатся на продолжение, выпуск новых серий произойдет не раньше 2-3 лет в связи с занятостью основного состава в других известных проектах. Так, Доминик Камбербэтч в данный момент задействован сразу в двух картинах: «Мстители: Война бесконечности» и «Доктор Стрэндж 2».