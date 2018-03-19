Лара Крофт возглавила российский прокат

Блокбастер «Tomb Raider: Лара Крофт» возглавил российский прокат в прошедшие выходные. По данным kinobusiness.com, сборы картины составили примерно 237 миллионов рублей.

Ирина Горбачёва и Сергей Шнуров. На втором месте оказалась российская комедия «Я худею» Алексея Нужного. За прошлую неделю сборы ленты составили более 118 миллионов рублей. Главные роли в картине сыграли Александра Бортич

На третьем месте оказался мультфильм «Шерлок Гномс», который является продолжением анимационной ленты «Гномео и Джульетта». За первые выходные проката мультфильм собрал 78 миллионов рублей.