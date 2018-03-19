Ещё
Лара Крофт возглавила российский прокат
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лара Крофт возглавила российский прокат 

Рамблер 16 часов назад
Фото: giphy.com
Блокбастер «Tomb Raider: Лара Крофт» возглавил российский прокат в прошедшие выходные. По данным kinobusiness.com, сборы картины составили примерно 237 миллионов рублей.
На втором месте оказалась российская комедия «Я худею» Алексея Нужного. За прошлую неделю сборы ленты составили более 118 миллионов рублей. Главные роли в картине сыграли Александра Бортич, Ирина Горбачёва и Сергей Шнуров.
На третьем месте оказался мультфильм «Шерлок Гномс», который является продолжением анимационной ленты «Гномео и Джульетта». За первые выходные проката мультфильм собрал 78 миллионов рублей.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение