Лара Крофт возглавила российский прокат 

Блокбастер «Tomb Raider: Лара Крофт» возглавил российский прокат в прошедшие выходные. По данным kinobusiness.com, сборы картины составили примерно 237 миллионов рублей.
На втором месте оказалась российская комедия «Я худею» Алексея Нужного. За прошлую неделю сборы ленты составили более 118 миллионов рублей. Главные роли в картине сыграли Александра Бортич, Ирина Горбачёва и Сергей Шнуров.
На третьем месте оказался мультфильм «Шерлок Гномс», который является продолжением анимационной ленты «Гномео и Джульетта». За первые выходные проката мультфильм собрал 78 миллионов рублей.