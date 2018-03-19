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Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон снимутся в новом фильме от режиссера «Логана»
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Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон снимутся в новом фильме от режиссера «Логана» 

Fancy Journal 16 часов назад
Фото: Fancy Journal
Лауреат премии «Оскар» Кристиан Бэйл и обладатель «Золотого глобуса» Мэтт Дэймон снимутся в новом фильме от режиссера «Логана» Джеймса Мэнголда о противостоянии Ford и Ferrari.
Фильм расскажет про то, как группа изобретательных и целеустремлённых американских инженеров и конструкторов, возглавляемая визионером Кэрроллом Шелби (Мэтт Дэймон) и британским гонщиком Кеном Майлзом (Кристиан Бэйл), по поручению Генри Форда II, создает абсолютно новый автомобиль с одной лишь целью — превзойти вечно побеждающую команду Ferrari на гонках в Ле-Ман 1966 года.
Фильм пока не получил название. Известно, что сценарием займется Скотт Фрэнк, а продюсировать проект будет киностудия 20th Century Fox. Когда Джеймс Мэнголд приступит к работе пока не сообщается.
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