Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон снимутся в новом фильме от режиссера «Логана»

Фильм расскажет про то, как группа изобретательных и целеустремлённых американских инженеров и конструкторов, возглавляемая визионером Кэрроллом Шелби (Мэтт Дэймон) и британским гонщиком Кеном Майлзом (Кристиан Бэйл), по поручению Генри Форда II, создает абсолютно новый автомобиль с одной лишь целью — превзойти вечно побеждающую команду Ferrari на гонках в Ле-Ман 1966 года.