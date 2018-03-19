Ещё
Вышел тизер нового сериала с Бенедиктом Камбербэтчем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вышел тизер нового сериала с Бенедиктом Камбербэтчем 

Fancy Journal 14 часов назад
Канал Showtime опубликовал отрывок из нового мини-сериала «Патрик Мелроуз», главную роль в котором исполняет лауреат премии «Эмми» Бенедикт Камбербэтч. Также стала известна дата выхода сериала — премьера первого эпизода состоится 12 мая 2018 года.
Сериал основан на серии полубиографических книг британского писателя Эдварда Ст. Обина. В центре сюжета — плейбой-аристократ Патрик Мелроуз (Бенедикт Камбербэтч).
Все детство он терпел жестокое отношение со стороны отца, пока мать предпочитала не вмешиваться. Подросший Патрик находит в себе силы пробраться в высший свет, но вместе с этим начинается его путь к саморазрушению.
В сериале также снимаются Хьюго Уивинг, сыгравший агента Смита в «Матрице», обладательница «Оскара» Дженнифер Джейсон Ли и Эллисон Уильямс («Прочь»). Исполнительными продюсерами проекта выступают Майкл Ричард Джексон и лауреат «Золотого глобуса» Рэйчел Хоровиц.
Fancy Journal: последние новости
Дэнни Бойл снимет новый фильм о Бонде Мадонна снимет фильм о балерине В сети появился трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение