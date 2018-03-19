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Джона Хилл завел инстаграм и удивил всех своей подтянутой фигурой (его не узнать!)
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Джона Хилл завел инстаграм и удивил всех своей подтянутой фигурой (его не узнать!) 

PlayboyRussia.com 15 часов назад
Фото: PlayboyRussia.com
Известный и всеми любимый актер Джона Хилл совсем недавно завел инстаграм-аккаунт для продвижения своего фильма.
Но, кажется, его подписчиков больше интересует не новая кинокартина, а подтянутая фигура голливудского актера.
Дело в том, что основную славу Хилл приобрел благодаря своему образу веселого толстого парня. Большинство фанатов помнят его по комедиям «Мачо и ботан», «SuperПерцы», «Побег из Вегаса», а также по всеми известному фильму с Леонардо ДиКаприо «Волк с Уолл-Стрит».
Теперь же Хилла практически невозможно узнать, он выглядит подтянуто, что совсем не соотносится с его прошлым имиджем.
Вот, посмотрите, как выглядел классический Джона Хилл.
Недавно созданный инстаграм-аккаунт актера выполнен в черно-белых тонах. Первым постом Хилл презентует свой режиссерский дебют под названием «Середина 90-х». Под опубликованной фотографией он делится своими впечатлениями от съемок нового кино и хочет быстрее презентовать его массовому зрителю.
Публикация от Jonah Hill (@jonahhill) 14 Мар 2018 в 1:34 PDT  Фильм повествует о жизни американского подростка по имени Стиви, о его взаимоотношениях с семьей и сверстниками.
Но аудиторию популярной соцсети, кажется, интересует только трансформация тела популярного актера и его секреты потери веса.
Вот еще несколько примеров того, как Хилл выглядит сегодня.
Публикация от Jonah Hill (@jonahhill) 16 Мар 2018 в 12:55 PDT  Судя по всему актер много работает над своим новым проектом, помимо занятий спортом Хилл стал нагружать себя тяжелой режиссерской профессией.
Публикация от Jonah Hill (@jonahhill) 18 Мар 2018 в 7:59 PDT  Это интересно:
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