Джона Хилл завел инстаграм и удивил всех своей подтянутой фигурой (его не узнать!)

Известный и всеми любимый актер Джона Хилл совсем недавно завел инстаграм-аккаунт для продвижения своего фильма.

Но, кажется, его подписчиков больше интересует не новая кинокартина, а подтянутая фигура голливудского актера.

Дело в том, что основную славу Хилл приобрел благодаря своему образу веселого толстого парня. Большинство фанатов помнят его по комедиям «Мачо и ботан», «SuperПерцы», «Побег из Вегаса», а также по всеми известному фильму с Леонардо ДиКаприо «Волк с Уолл-Стрит».

Теперь же Хилла практически невозможно узнать, он выглядит подтянуто, что совсем не соотносится с его прошлым имиджем.

Вот, посмотрите, как выглядел классический Джона Хилл.

Недавно созданный инстаграм-аккаунт актера выполнен в черно-белых тонах. Первым постом Хилл презентует свой режиссерский дебют под названием «Середина 90-х». Под опубликованной фотографией он делится своими впечатлениями от съемок нового кино и хочет быстрее презентовать его массовому зрителю.

Публикация от Jonah Hill (@jonahhill) 14 Мар 2018 в 1:34 PDT Фильм повествует о жизни американского подростка по имени Стиви, о его взаимоотношениях с семьей и сверстниками.

Но аудиторию популярной соцсети, кажется, интересует только трансформация тела популярного актера и его секреты потери веса.

Вот еще несколько примеров того, как Хилл выглядит сегодня.

Публикация от Jonah Hill (@jonahhill) 16 Мар 2018 в 12:55 PDT Судя по всему актер много работает над своим новым проектом, помимо занятий спортом Хилл стал нагружать себя тяжелой режиссерской профессией.

Публикация от Jonah Hill (@jonahhill) 18 Мар 2018 в 7:59 PDT Это интересно:

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