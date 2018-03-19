Александр Петров сыграет футболиста Стрельцова

Актер Александр Петров сыграет главную роль в фильме "Стрельцов", производством которого занимается студия "Рок" Алексея Учителя . Проект представили на питчинге Фонда кино. Картина о легендарном спортсмене выйдет в прокат в конце 2019 года.

Режиссер ленты — сын Алексея Учителя Илья дебютировал два года назад с комедией "Огни большой деревни".

Александра Петрова не было на представлении проекта Фонду кино, но актер рассказал, что он всегда с трепетом относился к футболисту Стрельцову и был очень рад, когда его утвердили на роль.

Алексей Учитель отметил, что съемки картины начнутся этим летом, родственники Эдуарада Стрельцова уже дали согласие на съемки.