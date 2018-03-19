Ещё
Александр Петров сыграет футболиста Стрельцова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Петров сыграет футболиста Стрельцова 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Мата Хари"
Актер Александр Петров сыграет главную роль в фильме "Стрельцов", производством которого занимается студия "Рок" Алексея Учителя. Проект представили на питчинге Фонда кино. Картина о легендарном спортсмене выйдет в прокат в конце 2019 года.
Режиссер ленты — сын Алексея Учителя Илья дебютировал два года назад с комедией "Огни большой деревни".
Александра Петрова не было на представлении проекта Фонду кино, но актер рассказал, что он всегда с трепетом относился к футболисту Стрельцову и был очень рад, когда его утвердили на роль.
Алексей Учитель отметил, что съемки картины начнутся этим летом, родственники Эдуарада Стрельцова уже дали согласие на съемки.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение