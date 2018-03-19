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«Война бесконечности», «Фантастические твари» и другие главные трейлеры прошлой недели
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«Война бесконечности», «Фантастические твари» и другие главные трейлеры прошлой недели 

Ivi.ru 15 часов назад
Самое интересное промо, вышедшее на прошлой неделе. Следим, чтобы вы не пропустили ничего важного.
Во-первых:
Драматично! Новый трейлер «Войны бесконечности»
Магия возвращается! Первый трейлер «Фантастических тварей 2»
Вместо второго сезона «Молодого Папы»: тизер нового фильма Паоло Соррентино
Во-вторых:Первому игроку приготовиться
Это уже четвертый трейлер эпичного фильма о будущем и компьютерной игре OASIS, в которую играет весь мир. Её создатель умер и завещал все свое состояние тому, кто найдет в виртуальном мире игры пасхалку. Трейлер наполнен культурными отсылками и смонтирован под песню «Take On Me» группы a-ha, задающую всему ролику настроение. Новый фильм Стивена Спилберга выйдет уже 29 марта.
Реинкарнация
Первый трейлер эффектного психологического хоррора о демонах, которые живут в нашей душе. Премьера фильма прошла на фестивале «Санденс», а в наших кинотеатрах показ стартует 7 июня.
Секса не будет!
В мае, поближе к дате традиционного проведения школьных «Последних звонков», выйдет комедия о трех подружках, которые затеяли расстаться со своей девственностью на выпускном. В целом, их план легко реализуем, но только если о нем не узнают родители. А они узнали и решили грудью лечь на защиту целомудренности дочерей.
Джози
Софи Тернер в роли татуированной старшеклассницы, встретившейся с бывшим тюремщиком, работавшим при камере смертников, а теперь охраняющем школьную парковку. У триллера еще нет даты начала российского проката.
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