«Война бесконечности», «Фантастические твари» и другие главные трейлеры прошлой недели

Самое интересное промо, вышедшее на прошлой неделе. Следим, чтобы вы не пропустили ничего важного.

Во-первых:

Драматично! Новый трейлер «Войны бесконечности»

Магия возвращается! Первый трейлер «Фантастических тварей 2»

Вместо второго сезона «Молодого Папы»: тизер нового фильма Паоло Соррентино

Во-вторых:Первому игроку приготовиться

Это уже четвертый трейлер эпичного фильма о будущем и компьютерной игре OASIS, в которую играет весь мир. Её создатель умер и завещал все свое состояние тому, кто найдет в виртуальном мире игры пасхалку. Трейлер наполнен культурными отсылками и смонтирован под песню «Take On Me» группы a-ha, задающую всему ролику настроение. Новый фильм Стивена Спилберга выйдет уже 29 марта.

Реинкарнация

Первый трейлер эффектного психологического хоррора о демонах, которые живут в нашей душе. Премьера фильма прошла на фестивале «Санденс», а в наших кинотеатрах показ стартует 7 июня.

Секса не будет!

В мае, поближе к дате традиционного проведения школьных «Последних звонков», выйдет комедия о трех подружках, которые затеяли расстаться со своей девственностью на выпускном. В целом, их план легко реализуем, но только если о нем не узнают родители. А они узнали и решили грудью лечь на защиту целомудренности дочерей.

Джози

Софи Тернер в роли татуированной старшеклассницы, встретившейся с бывшим тюремщиком, работавшим при камере смертников, а теперь охраняющем школьную парковку. У триллера еще нет даты начала российского проката.